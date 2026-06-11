Mauricio Gaona niega impedimento de Abelardo de la Espriella: “Las inhabilidades constitucionales no se descubren, están expresamente establecidas”

En medio de la discusión sobre si un colombiano por nacimiento, en este caso el candidato Abelardo de la Espriella, que haya adquirido posteriormente otra nacionalidad puede aspirar a la Presidencia de la República o no, se abrieron varios frentes de debate.

El concepto de 13 exmagistrados que defienden que doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella no lo inhabilita para ser presidente

Sobre la materia, comenzó a circular un concepto jurídico elaborado por el constitucionalista Mauricio Gaona que defiende una tesis contundente: la ciudadanía estadounidense obtenida por naturalización no constituye una inhabilidad para ocupar la Casa de Nariño.

El concepto parte de una pregunta concreta. Si un colombiano por nacimiento que luego se naturalizó como ciudadano estadounidense puede ejercer válidamente la Presidencia. La respuesta de Gaona es categórica: sí puede.

Consejo de Estado resolvió el debate sobre la presunta inhabilidad de Abelardo de la Espriella para aspirar a la Presidencia

'El Debate' con Mauricio Gaona, abogado de Oppenheimer Scholar & O’Brien Fellow. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Para sustentar su posición, el jurista argumenta que la Constitución establece de manera expresa cuáles son los requisitos para ser presidente y cuáles son las inhabilidades aplicables al cargo. En ese sentido, recuerda que el artículo 191 únicamente exige ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años.

Gaona sostiene además que la doble nacionalidad es una figura reconocida por el ordenamiento jurídico colombiano y que las restricciones para acceder a cargos públicos son taxativas, es decir, deben estar expresamente previstas en la Constitución.

Abelardo de la Espriella. Foto: AFP

Por esa razón, advierte que considerar la naturalización en otro país como una inhabilidad implicaría crear una prohibición que el constituyente nunca incorporó al texto constitucional.