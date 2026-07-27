Keiko Fujimori elige a sus principales ministros antes de asumir como presidenta de Perú

La presidenta electa de Perú, la derechista Keiko Fujimori, designó este lunes a su vicepresidente como próximo jefe de gabinete, y a quienes serán su canciller y ministro de Economía, en las primeras designaciones antes de iniciar su gobierno.

Exclusivo: la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, conversó con SEMANA sobre los retos en su país, Abelardo De La Espriella, Gustavo Petro, Donald Trump y la derecha en la región

Una vez se posesione, deberá encarar la crisis de inseguridad que atraviesa el país andino, prevenir las amenazas del fenómeno climático El Niño y superar la grave inestabilidad política que dejó ocho presidentes en una década.

Luis Galarreta, su vicepresidente y uno de sus más cercanos aliados, será el presidente del Consejo de Ministros.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, presentó a los primeros integrantes del Gabinete que la acompañará al inicio de su gobierno: Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros, Elmer Cuba al frente del Ministerio de Economía y Finanzas y Carlos Espá como ministro de… pic.twitter.com/9kWP24gt1w — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 27, 2026

“Le he pedido (…) que lidere un gabinete unido, que trabaje con sentido de urgencia, que escuche a la ciudadanía y que su gestión se mida por los resultados”, dijo Fujimori a la prensa en una sede partidaria en Lima.

Galarreta, exparlamentario de 55 años, militó por décadas en la democracia cristiana antes de pasarse en 2016 a las filas del fujimorismo.

José Manuel Restrepo, Mauricio Gómez Amín y Omar Bula fueron designados por Abelardo De La Espriella para asistir a posesión de Keiko Fujimori

La presidenta electa además designó para la cartera de Economía al economista Elmer Cuba, exdirector del Banco Central; mientras que el experiodista de televisión y excandidato presidencial Carlos Espá será su canciller.

Cuba señaló que, como responsable de la política económica, buscará combatir la evasión fiscal y tendrá como “obsesión” la “productividad de la economía, generar nuevos empleos y promover la cohesión social”.

Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú. Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Fujimori reemplazará el 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar. Fue elegida para gobernar hasta 2031.

Los demás integrantes de su próximo gabinete de 19 ministerios los dará a conocer el martes, tras la toma de mando, anunció.