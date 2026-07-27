Centro Democrático ya tiene una ficha fuerte para el Consejo Nacional Electoral: ¿de quién se trata?

La exdirectora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, podría convertirse en nueva magistrada del Consejo Nacional Electoral.

SEMANA conoció que, durante una reunión de la bancada de senadores y representantes del Centro Democrático realizada el pasado 21 de julio, un congresista propuso el nombre de Martínez como próxima magistrada.

De acuerdo con el número de curules que tiene el partido, a esa colectividad le corresponde un cupo en el tribunal electoral a partir del 31 de agosto.

Álvaro Uribe y Nubia Stella Martínez. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: SEMANA.

La postulación tomó por sorpresa a Martínez, hoy dedicada a los asuntos internacionales de la colectividad. También al expresidente Álvaro Uribe, pero varias fuentes le dijeron a este medio que estaría de acuerdo en que una de las personas más cercanas y leales a él asuma el puesto que le correspondería al Centro Democrático y que hoy tiene Álvaro Hernán Prada.

SEMANA conoció que Nubia Stella Martínez está evaluando esa posibilidad, ya que actualmente se dedica a atender asuntos familiares y del partido político, y permanece alejada del entorno propio de la función pública.

Este medio confirmó con varios senadores y representantes del Centro Democrático que el nombre de Nubia Stella Martínez genera consensos. Al fin y al cabo, nadie desconoce su cercanía y lealtad con el expresidente Álvaro Uribe, así como la comunicación directa que ha mantenido con la mayoría de los congresistas durante varios años.

Otra de las hojas de vida postuladas es la del excongresista Jaime Amín.