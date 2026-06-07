“Cifras equivocadas, desprecio por la democracia e irrespeto a la ciudadanía”: duro mensaje de Álvaro Hernán Prada a Gustavo Petro

El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, respondió con dureza un mensaje que publicó en su cuenta personal de X el presidente de la República, Gustavo Petro.

En ese mensaje, nuevamente el jefe de Estado puso en duda el proceso electoral en el país en la pasada primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

https://www.semana.com/politica/articulo/abelardo-de-la-espriella-domina-las-busquedas-en-google-a-14-dias-de-la-segunda-vuelta-de-las-elecciones-presidenciales/202636/

“Los estafadores cuentan los votos en Colombia. Y ya se demostró que en 5.300 mesas votaron los 600.000 que sobrepasaron a Cepeda en consulados colombianos en EE. UU. y otras mesas, pero en una cantidad tal que era imposible que humanos pudieran votar en esa cantidad”, dijo Petro.

Y avanzó en el mensaje: “He pedido que la justicia examine con técnicas informáticas forenses los softwares de conteo y escrutinio, dado que solo había 25.000 testigos del Pacto cuando eran 122.000 mesas y no sabían impugnar, y por eso se jactan de la coincidencia del escrutinio y el conteo, cuando el problema fue que no hubo impugnaciones porque no hubo testigos y las mesas no impugnadas no se escrutan. Errores estratégicos que deben repararse en segunda vuelta, pero el daño está hecho. La confianza mayor se deposita en el pueblo. Las campañas las debe tomar el pueblo y su juventud”.

Posteriormente, el magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada, con cifras que publicó en su cuenta de X, corrigió al mandatario colombiano, lanzándole varias pullas.

“Presidente, está presentando cifras de manera equivocada. Es falso que el Pacto Histórico solo tuviera 25.000 testigos. La campaña de Iván Cepeda afirmó que se apoyaron en más de 112.000 testigos y los datos demuestran que se acreditaron más de 115.000”, anotó el magistrado Prada.

También expresó: “Existieron todas las garantías para vigilar ampliamente la jornada electoral. También es equivocado de su parte sugerir que en el exterior se produjo una diferencia de 600.000 votos. La votación total en el exterior fue de 589.829 votos: Abelardo de la Espriella obtuvo 319.988; Ivan Cepeda, 167.526; Paloma Valencia, 54.693; Sergio Fajardo, 31.666; y Claudia López, 6.286. Entonces, ¿de dónde saca que en el exterior Abelardo de la Espriella le “tomó” 600.000 votos a Iván Cepeda, si la votación total en el exterior ni siquiera alcanza esa diferencia?”.

“Y sobre las 5.300 mesas mencionadas, el dato debe leerse y difundirse completo: en 5.119 mesas ningún candidato obtuvo más de 300 votos. La dignidad del más alto cargo del país merece rigor y altura”, insistió Álvaro Hernán Prada.

Por último, afirmó: “Cuestionar el proceso electoral con cifras incompletas y tendenciosas, en medio de tanta división y tensión, es una expresión de desprecio por la democracia, un ataque a la institucionalidad y un irrespeto por los ciudadanos”.