María Fernanda Cabal y su comentario a Petro tras revelar la historia clínica de Angie Rodríguez

En medio de una entrevista con Noticias RCN, la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, pidió reunirse con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, ante presuntas irregularidades en el gobierno saliente, encabezado por Gustavo Petro.

En medio de dicha polémica, el presidente Petro reveló la historia clínica de Rodríguez la mañana de este lunes, 27 de julio. El jefe de Estado llamó a su funcionaria “manipuladora” y “paciente psiquiátrica”, y solicitó que la declararan insubsistente.

Gustavo Petro pide declarar insubsistente a Angie Rodríguez: “Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas”

“No entiendo una prensa que no averigua a quién entrevista y le falta el respeto incluso como paciente. Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido. Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas, de las que ya salió, ¿tan rápido?“, dijo Petro en X.

Tras lo anterior, la exsenadora María Fernanda Cabal dijo que lo hecho por Petro, al revelar la historia clínica, es de un “nivel tan absurdo”.

“Angie Rodríguez denunció el traslado de $1 billón del Fondo Adaptación y Petro respondió publicando su incapacidad psiquiátrica y pidiendo su cabeza. Qué nivel tan absurdo. Divulgar datos de salud con reserva legal para callar a una denunciante es criminal”, comentó Cabal en X.