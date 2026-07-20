Duro cruce entre María Fernanda Cabal y Petro por el nuevo cuadro del presidente: “Retrato de un inútil”

El presidente Gustavo Petro y la ahora exsenadora María Fernanda Cabal protagonizaron un duro cruce por cuenta del cuadro que se le diseñó al jefe de Estado y que estará en un pasillo de la Casa de Nariño, junto al de otros exjefes de Estado.

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Todo se dio después de que Petro mostrara la imagen que quedará allí, en la cual se le ve sentado en una silla en medio de la naturaleza y vestido de blanco.

La publicación llamó la atención de Cabal, que de inmediato la respondió y no dudó en arremeter contra el máximo mandatario de los colombianos, cuestionando especialmente el costo que habría tenido la pintura.

"Retrato de un inútil, profesional en echar cuentos y no hacer nada. ¿Este fue el cuadro que nos costó $75 millones de pesos?“, señaló.

María Fernanda Cabal y Gustavo Petro Foto: Colprensa.

Ante esto, Petro le respondió a la excongresista con un video que muestra varios de los cuadros de los expresidente que hay en la Casa de Nariño y en los que ahora estará incluida la imagen de él.

Sumado a esto, el jefe de Estado le lanzó un duro dardo a la exsenadora y le habló de la polémica por el subsidio que en su momento le dieron a su hijo, Juan José Lafaurie.

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"Usted, señora Cabal, me considera inútil porque no utilicé los dineros del estado para subsidiar a mis hijos. A usted le pareció de mucha utilidad... Personal“, dijo.

Asimismo, el mandatario sostuvo que en lugar de esto prefirió usar el dinero público para sacar a más de 7 millones de personas de la pobreza y la pobreza extrema. “¿Qué inútil eso, verdad?“, preguntó.

Por último, Petro aprovechó para cuestionar a quien fue una de las cabeza de la oposición por no mostrar de la misma forma cuánto valió el cuadro que en su momento se le hizo al expresidente Iván Duque y que estará justo al lado de este último.

“¿Ya mostró cuanto costó el cuadro de su presidente Duque, que es norma desde hace décadas y que quedan en la casa de Nariño?“, apuntó.