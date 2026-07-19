Gustavo Petro presentó el cuadro oficial que quedará en el corredor de los presidentes de Colombia tras terminar su Gobierno

Como es costumbre, cada cuatro años y antes de finalizar un periodo presidencial, el mandatario de turno anuncia cuál será el retrato que quedará fijado en el corredor de los presidentes, una galería que se encuentra en la Casa de Nariño, donde se exhiben los retratos y fotografías oficiales de todos los exmandatarios que han gobernado Colombia a lo largo de su historia republicana.

Este espacio sirve como un registro histórico y protocolario de los jefes de Estado del país. Petro, que es el presidente número 42 de la República de Colombia, elegido en las urnas con más de 11 millones de votos, enseñó cuál será el retrato que quedará para la historia en la reconocida galería.

Petro afirmó que su retrato será ubicado cuando también sean incorporados los de Carlos Nieto y el general José María Melo, según manifestó en su cuenta de X. Foto: Cortesía Presidencia

A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que dicho cuadro permanecerá en ese espacio hasta que alguien lo quite. Es importante recordar que, al finalizar cada periodo presidencial, se retira un cuadro del salón y se pone el del presidente saliente. Normalmente, se retira el más antiguo. Sin embargo, jamás se toca el de Simón Bolívar, que fue el primer presidente de la República.

“Se pondrá en el momento que se ponga el cuadro del presidente negro Carlos Nieto y del presidente indígena General José María Melo”, comentó el mandatario en un post en X.

Este cuadro quedará en el corredor de los presidentes de Colombia hasta que alguien lo quite



Se pondrá en el momento que se ponga el cuadro del presidente negro Carlos Nieto y del presidnte indígena General José María Melo.



Los espero este 20 de Julio en todas la plazas… pic.twitter.com/j0331xq8aB — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 19, 2026

Además, detalló que espera a sus seguidores este 20 de julio en todas las plazas públicas, alegres y pacíficos, para homenajear a soldados y patrulleros de la Nación y del pueblo y producir el segundo grito de independencia nacional.

El corredor de los presidentes en la Casa de Nariño reúne los retratos oficiales de los mandatarios que han dirigido el país a lo largo de su historia republicana. Foto: Presidencia

“A quienes les pareció que valió la pena la Colombia justa, democrática, reconciliada y bella, les dejo esta foto para que la guarden en su corazón”, detalló el mandatario.

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Es importante recordar que este lunes festivo Petro convocó a sus seguidores a un encuentro para realizar su despedida oficial, dado que el próximo 7 de agosto dejará el cargo y se posesionará el presidente entrante, Abelardo De La Espriella.