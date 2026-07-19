Camioneros protagonizan pelea en plena celebración de la Virgen del Carmen; todo quedó en video

Por estos días, miles de conductores en diferentes regiones del país celebran a la Virgen del Carmen, una de las festividades religiosas más representativas para el sector del transporte en Colombia, en agradecimiento y expresando su fe.

Aunque la conmemoración tiene lugar cada 16 de julio, las actividades suelen extenderse durante varios días con caravanas, actos litúrgicos y encuentros con camioneros, taxistas, motociclistas y otros trabajadores del gremio.

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Como es tradición, las jornadas de celebración han estado marcadas por la bendición de vehículos, recorridos por las principales vías y la presencia de imágenes de la Virgen, flores y banderas que adornan los automóviles, buses y camiones. Para muchos transportadores, esta fecha representa una oportunidad para pedir protección antes de emprender nuevos recorridos por las carreteras del país.

Sin embargo, en medio de las actividades religiosas, un incidente ocurrido en una vía nacional terminó manchando estas celebraciones. Un episodio de intolerancia, registrado en video y difundido en redes sociales, ha generado todo tipo de reacciones.

El vehículo habría realizado maniobras en zigzag durante el recorrido. Foto: X: @ColombiaOscura

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran un camión de estacas decorado con banderas y otros elementos alusivos a la Virgen del Carmen que avanzaba por una carretera en medio de las celebraciones. Según lo que se aprecia en el video, el vehículo se encontraba realizando maniobras en zigzag durante el recorrido, una conducta que podría representar un peligro para los otros conductores.

De acuerdo con lo observado en la grabación, la situación dio un giro cuando otro camión tipo furgón intentó sobrepasar al vehículo que realizaba las maniobras. El momento generó tensión entre ambos conductores y, por varios segundos, la escena dio la impresión de que habría desencadenado un accidente de tránsito debido a la cercanía con la que circulaban los dos automotores.

#OPINE 🤔 Celebración en honor a la Virgen del Carmen terminó en una violenta riña difundida en redes sociales. El video muestra a un tractocamión circulando en zigzag, lo que causó una maniobra peligrosa ante otro vehículo y desencadenó una pelea a golpes entre los involucrados. pic.twitter.com/aknj4O7UBR — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 18, 2026

Tras el peligroso encuentro entre los dos automotores en la vía, ambos se detuvieron y varios de sus ocupantes descendieron para reclamar lo sucedido. Lo que en un principio parecía una discusión por las maniobras realizadas escaló rápidamente, convirtiéndose en un acalorado intercambio de palabras en plena carretera, ante la mirada de otras personas que se encontraban en el lugar.

Como si fuera poco, la situación se tornó aún más tensa cuando uno de los involucrados empujó a otro, quien cayó a un costado de la vía. Este hecho provocó la reacción inmediata de las demás personas presentes y desencadenó una riña entre varios de los participantes.

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Como era de esperarse, el incidente provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su rechazo a lo ocurrido. Muchos señalaron la contradicción de que una celebración dedicada a la Virgen del Carmen, símbolo de protección para los conductores y de respeto en las vías, terminara opacada por un episodio de violencia e intolerancia.