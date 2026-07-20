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Soldado habría disparado contra cuatro compañeros en base militar de Cundinamarca: Ejército entregó detalles

El presunto responsable fue capturado, mientras que los heridos fueron llevados a hospitales.

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Redacción Nación
20 de julio de 2026 a las 9:44 a. m.
La situación ya está siendo investigado.
La situación ya está siendo investigado. Foto: Getty Images / Ernesto Tereñes

Un grave hecho de violencia se registró al interior de una base militar del Alto del Trigo, ubicada entre los municipios de Guaduas y Villeta, en el departamento de Cundinamarca, y dejó un saldo de cuatro personas heridas.

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Al parecer, detrás de todo estaría un soldado y se presume que el hecho obedeció a un acto de intolerancia durante este domingo, 19 de julio.

Todo fue confirmado por el Comando de la Décima Tercera Brigada, unidad orgánica de la Quinta División del Ejército Nacional, que emitió un comunicado entregando más detalles.

“De manera preliminar y en hechos que son materia de investigación, ayer resultaron heridos un suboficial y tres soldados del Batallón de Infantería N.º 38 Miguel Antonio Caro”, señaló.

Imagen de referencia. Ataque del Clan del Golfo contra militares de la Cuarta Brigada.
Todavía no se sabe con exactitud qué fue lo que pasó. Foto: Ejército Nacional.

Según la institución, el militar que protagonizó la agresión, supuestamente, de un momento a otro accionó su arma de dotación contra sus compañeros.

Tras lo ocurrido, los heridos fueron llevados rápidamente hasta un centro hospitalario de Villeta y hasta el Hospital Militar Central, donde están siendo atendidos por los especialistas.

Las Fuerzas Militares se pronunciaron por el video que circuló este 19 de julio, donde aparecen dos disidentes de las Farc que el Gobierno declaró como muertos.
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“Asimismo, se dio aviso a las autoridades competentes, quienes adelantan los actos urgentes y continuarán con el proceso de investigación, a fin de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos”, dijo el Ejército.

La institución también confirmó que el soldado que fue presuntamente responsable del hecho fue capturado poco después de la acción y se encuentra en proceso de judicialización ante las autoridades competentes.

Este es el comunicado con el que el Ejército confirmó lo ocurrido.
Este es el comunicado con el que el Ejército confirmó lo ocurrido. Foto: Ejército

Por último, aprovechó la oportunidad para lamentar lo ocurrido con las víctimas. “Este comando expresa su solidaridad con las familias de nuestros uniformados, es espera de su pronta recuperación”, concluyó.

Por el momento, se desconoce la identidad del militar que cometió esta agresión hacia sus compañeros y los motivos de este hecho, por lo que las investigaciones ya se están adelantando para esclarecer todo en su totalidad.