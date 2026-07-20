Madres de la masacre de Gutiérrez, ejecutada por las Farc, siguen sin ser reconocidas como víctimas por parte de la JEP: “Los mataron con un tiro de gracia”

Han pasado ya 27 años desde aquella madrugada del 8 de julio de 1999, en la que 400 guerrilleros del Bloque Oriental de las Farc, comandados por el sanguinario Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, atacaron a un grupo de soldados que hacían parte de los pelotones contraguerrilla, que se encontraban replegados en el municipio de Gutiérrez, en Cundinamarca.

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En estas dos décadas, las madres de los soldados víctimas -que en su mayoría eran jóvenes de entre los 18 y 19 años de edad que estaban prestando su servicio militar obligatorio-, han tocado todas las puertas de las autoridades judiciales para ser escuchadas y se verifique la clara infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH).

En medio de un año más de la conmemoración de esta masacre, las madres presentaron una nueva prueba -que mantuvieron resguardada durante todo este año- y que espera sea valorada y avalada para que se les dé el debido reconocimiento como víctimas dentro de este luctuoso episodio del conflicto armado.

Henry Castellanos Garzón, alias Romaña. Foto: Revista Semana

Y es que las madres de Gutiérrez aseguran que a sus hijos -como arroja la declaración del exguerrillero que participó en la acción criminal- fueron asesinados con tiros de gracia.

El exguerrillero aseguró que Romaña dio órdenes precisas para “aniquilar” a los jóvenes soldados que se encontraban en el municipio de Gutiérrez, para contrarrestar el avance de las Farc a la capital de la República.

“El excombatiente afirma que la orden impartida a los guerrilleros no era capturar a los soldados ni limitarse al enfrenamiento armado, sino aniquilarlos”, señala uno de los apartes del testimonio que ya fue puesto en conocimiento de la Sala de Reconocimiento de Verdad; así como en la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).

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La declaración no termina ahí. El exguerrillero aseguró que los subversivos -que superaban en amplío margen el número de soldados- les dispararon cuando estaban en situación completa de indefensión. “Una vez las tropas fueron copadas y superadas en número, varios uniformados fueron ejecutados mediante disparos a corta distancia y rematados cuando ya no podían ofrecer resistencia”.

“La orden de Romaña era matarlos, porque no se podían llevar prisioneros, por medidas de seguridad para nosotros mismos y porque era muy jodido llevarlos hasta el páramo (...) por el clima y porque los desplazamientos serían muy lentos”, aseguró el excombatiente.

Imagen de archivo de una audiencia de reconocimiento de siete exmiembros del Secretariado de la extinta guerrilla FARC-EP por los secuestros perpetrados en el marco del conflicto armado en presencia de múltiples víctimas. Foto: El País

Esto, según enfatizan los representantes de las víctimas y sobrevivientes, es una clara y directa violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), y tratados internacionales que han calificado este tipo de actos como una “grave infracción”.

Según indica un informe de la Comisión de la Verdad, los 56 soldados fueron emboscados. En la arremetida, 38 de ellos murieron, la mayoría eran jóvenes que prestaban su servicio militar en esa región.

Con esta declaración se busca que las madres y sobrevivientes sean reconocidos, una vez por todas, como víctimas en este proceso que no ha tenido la agilidad que se esperaba.

“La entrega de este material representa un significativo voto de confianza de las víctimas de la justicia transicional. Durante años, las madres y sobrevivientes preservaron esta vivencia con la convicción de que algún día pueda contribuir al esclarecimiento de la verdad y al reconocimiento de las responsabilidades correspondientes”, pidió la organización que las ha representado en este extenso trasegar en búsqueda de verdad y justicia.

Las Madres de Gutiérrez -como se le denomina al grupo de las madres de las víctimas y sobrevivientes- presentaron en septiembre de 2020 ante la JEP el informe ‘Madres de Gutiérrez. Porque el sufrimiento de las madres de los soldados de Colombia también nos debe doler’.

Sin embargo, seis años después, no recibieron la respuesta esperada por parte del tribunal conformado tras la firma del Acuerdo de Paz y que, en el papel, tenía la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los guerrilleros de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

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Hasta la fecha, y pese a la gravedad del asunto, las madres no han sido reconocidas.

El informe de la Comisión, citando un documento del Ejército Nacional, señaló que “las Farc-EP veían en el municipio de Gutiérrez un corredor estratégico que les permitía conectar a las diferentes estructuras del Bloque Oriental de este grupo armado con la ciudad de Bogotá; ‘sin embargo, la presencia del Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes se convertía en un obstáculo para conseguir su propósito. Por esta razón, se planeó el ataque en contra de las tropas que hacían parte de esta unidad militar’”.

En marzo de 2014, la Sección Tercera del Consejo de Estado, condenó a la Nación, representada por el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, por la ausencia de planeación militar que puso en peligro a los soldados.

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“Resulta relevante anotar que las declaraciones de algunos de los soldados son bastante dicientes sobre el estado del armamento con el que contaban los militares, pues indican que la metralleta M-60 utilizada por el pelotón, aunque funcionó bien al momento del combate, increíblemente se encontraba remendada con cinta, por lo que no permitieron una resistencia efectiva al ataque”, advierte el fallo.

El alto tribunal puso de presente el estado de indefensión en el que se encontraban los soldados, quienes estaban prestando el servicio militar. “Lo inaudito son las conductas omisivas que desplegaron varios oficiales del Ejército Nacional que contribuyeron al desastre táctico en el que murieron 38 militares que confiaban en la diligencia de sus superiores y en la idoneidad de sus decisiones para superar la difícil situación que pesaba sobre sus vidas”.

Los 38 soldados asesinados

Las Madres de Gutiérrez han reclamado justicia para José Gerardo Henao Escobar, René Cabrera Duque, William David Lozano Salamanca, Simón Gómez Figueroa, Nelson Oviedo Tafur, Jhon Jairo Cardozo Reyes, Mauricio Rojas Lovera, Enoc Antonio Polo Días, Francisco Castañeda Marín, José María Gómez Márquez, Fredy Reinaldo Grillo Dimaté, Edward Yaxon Carrión Bello, Giovanni Andrés Rodríguez, Bartolomé García Garzón, José Rodrigo Mendoza Mora, José Ferreira Castellanos Chacón, José Alfredo Quintero González, Giovany Chinchilla Borrero, Orlando Reyes Fredy, William Tovar, Fernando Rincón Vergara y Ricardo Rafael Jiménez Linares.