Se conmemoran 25 años de la masacre de 38 soldados en Gutiérrez, Cundinamarca

Hace 25 años, en la fatídica noche del 8 de julio de 1999, un grupo de aproximadamente 300 guerrilleros del Bloque Oriental de las Farc atacó a unos 60 militares, resultando en la masacre de 38 de ellos. Este trágico episodio no solo enlutó a los habitantes del municipio, sino que también dejó una mancha indeleble en la historia del país.

Además de este suceso, el municipio fue víctima de cinco tomas guerrilleras en las que se destruyeron la estación de Policía, la Caja Agraria y otras edificaciones institucionales.

El arquitecto Leonardo Acuña, quien ahora es alcalde del municipio, enfatiza que tras 25 años desde aquel lamentable episodio, ahora la intención no es realizar una conmemoración más, sino lograr un reconocimiento genuino de las víctimas, puesto que el municipio no ha sido priorizado para recibir recursos relacionados con el posconflicto, ya que el proceso de paz y la Jurisdicción Especial no asignaron los recursos necesarios a Gutiérrez.

“Buscamos no es hacer una conmemoración más, lo que pedimos es que haya un verdadero reconocimiento de las víctimas. Hoy en día el municipio no está priorizado para los recursos del posconflicto, el proceso de paz y la Jurisdicción Especial nos dejó por fuera de la asignación de recursos y Gutiérrez por ende no ha sido recompensado al día de hoy”, manifiesta el alcalde Acuña.

La primera autoridad del municipio también señala que, aunque cerca de 175 familias han sido caracterizadas como víctimas, esto representa apenas un porcentaje mínimo del total de afectados. El proceso de caracterización no se ha llevado a cabo adecuadamente debido a diversos obstáculos y, como resultado, la reparación de las víctimas aún está pendiente.

“Sabemos que eso no equivale ni siquiera al 30 % de la cantidad total y que el debido proceso de caracterización no se ha realizado por diferentes temas y por ende no se ha realizado la respectiva reparación de víctimas”, aclaró Acuña.

Este próximo lunes 8 de julio se llevará a cabo un acto de conmemoración en el que participarán las víctimas, el Ejército, la Alcaldía municipal, la Gobernación de Cundinamarca y otras entidades estatales.

‘Gutiérrez, una deuda pendiente’, el documental

Además de los actos culturales, durante la conmemoración del fatídico evento se estrenará el documental titulado Gutiérrez, una deuda pendiente.