Pablo Escobar sí tuvo que ver con la toma del Palacio de Justicia, según su hermana. “El objetivo era quemar los expedientes. Yo se lo escuché a Pablo”

“No, nada que ver con la toma al Palacio de Justicia. Me quedé estupefacto cuando supe eso. Me enteré en libertad de que la Comisión de la Verdad dice que Pablo Escobar pagó 5 millones de dólares a la guerrilla del M-19 para que hiciera la toma. Yo me quedé frío. Me pongo a ver quién dice eso y es Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye. Yo lo conocí cuando era el chofer de Pablo. No podía cargar una pistola”, señaló.