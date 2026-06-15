Emergencia climática en Santa Marta: decretan calamidad pública ante riesgo de desabastecimiento de agua

La administración distrital de Santa Marta declaró la calamidad pública como respuesta a las condiciones climáticas extremas que atraviesa la ciudad, marcadas por un aumento inusual de las temperaturas y una disminución significativa de las lluvias. La medida busca anticiparse a posibles emergencias y garantizar el abastecimiento de agua para la población.

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La decisión fue adoptada luego de que distintos indicadores evidenciaran un escenario de creciente preocupación. Entre ellos sobresale el registro de una temperatura máxima de 37,2 grados Celsius, una cifra que supera en aproximadamente cuatro grados el promedio histórico de la capital del Magdalena.

A este panorama se suma la reducción de las precipitaciones asociada a los efectos del fenómeno de El Niño, situación que amenaza con disminuir los caudales de las cuencas que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta, una de las principales fuentes hídricas de la región.

El déficit de lluvias está relacionado con los efectos del fenómeno de El Niño. Foto: Getty Images/iStockphoto

Las proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indican que las condiciones secas podrían mantenerse durante los próximos meses. El organismo advierte sobre la continuidad de las altas temperaturas, la escasez de lluvias y la incidencia de los vientos, factores que incrementan la vulnerabilidad ambiental y social del territorio.

Entre las principales consecuencias previstas se encuentran posibles dificultades en el suministro de agua, un mayor riesgo de incendios forestales y afectaciones a la cobertura vegetal. Asimismo, el estrés hídrico podría impactar las actividades agrícolas, generando repercusiones económicas para las comunidades rurales que dependen de estos cultivos.

La medida busca proteger a la población y garantizar el acceso al agua frente al avance de la sequía. Foto: Getty Images

Con la declaratoria de calamidad pública, el Distrito podrá activar mecanismos especiales de atención y coordinar acciones con organismos de socorro, entidades operativas y empresas prestadoras de servicios públicos. El objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta frente a los efectos de la variabilidad climática y reducir los riesgos para los habitantes de Santa Marta.

Las autoridades reiteraron que la medida tiene un carácter preventivo y permitirá adoptar estrategias oportunas para enfrentar un fenómeno que, según las proyecciones técnicas, podría intensificarse en las próximas semanas.