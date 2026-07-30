Tres jóvenes fueron apuñalados en medio de altercado dentro de la Universidad Nacional

En la noche del pasado miércoles 29 de julio se confirmó que tres jóvenes sufrieron heridas con armas cortopunzantes en el campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Las agresiones ocurrieron en inmediaciones del Edificio de Ciencias Agrarias, donde se registraron enfrentamientos entre integrantes de la comunidad universitaria.

Policía dio detalles a SEMANA sobre asesinato a puñaladas cerca de la estación Héroes, en Bogotá

Tras los hechos, la Organización Sindical Sintraunal emitió un comunicado sobre la destrucción de su material informativo y pancartas en el campus.

La representación sindical señaló a varios estudiantes por presuntas acciones de hostigamiento, responsabilizando al representante estudiantil Kevin Arriguí y a otros manifestantes por el uso de elementos punzantes y la alteración del orden institucional.

Menor de edad fue apuñalado por compañero afuera de un colegio, en Bogotá: esta sería la razón del ataque

Asimismo, la agremiación advirtió a las directivas universitarias, a la Fiscalía General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo sobre acusaciones continuas en redes sociales.

La organización solicitó el inicio de procesos disciplinarios internos para identificar a los responsables directos de los actos contra el derecho de asociación.

SEMANA tuvo acceso a imágenes captadas días atrás de los hechos, donde se puede evidenciar un presunto altercado verbal y físico entre Arriguí y Jaime Salamandra, uno representante del sindicato.

Tras el apuñalamiento de tres jóvenes dentro de la Universidad Nacional sede Bogotá, se conocieron imágenes de un altercado entre un funcionario del sindicato Sintraunal y un representante estudiantil, el cual estaría involucrado en el ataque. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/2JVog9CAo1 — Revista Semana (@RevistaSemana) July 31, 2026

Reacción de la rectoría y activación de protocolos

Por su parte, el rector de la institución, José Ismael Peña Reyes, rechazó las agresiones físicas registradas dentro de la sede capitalina. Peña Reyes señaló que “los actos de violencia ocurridos en el campus que dejaron tres estudiantes heridos, uno de los cuales tuvo que ser trasladado a una clínica”.

El día de ayer, tres alumnos de la @UNALOficial fueron apuñalados dentro de la sede @BogotaUNAL. Mi solidaridad con @karrigui13, uno de los estudiantes agredidos, quien se encuentra hospitalizado. Le pido a la @UNALOficial, la @FiscaliaCol y todas las autoridades, el iniciar las… pic.twitter.com/MJH3rbwFaS — Diego A. Torres G. (@DiegoTorres_Fis) July 30, 2026

El máximo directivo institucional confirmó la activación de las rutas de atención médica para el acompañamiento de las víctimas y la recolección de pruebas. La rectoría remitió la información a las autoridades judiciales competentes con el fin de avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades penales derivadas de los ataques.

Postura de los voceros académicos sobre la violencia

Frente a la situación de orden público dentro de la universidad, el vocero institucional Diego Torres emitió un pronunciamiento sobre las agresiones sufridas por los estudiantes. El representante afirmó que “entre los heridos se encuentra el estudiante Kevin Arriguí, representante ante la sede Bogotá, quien ha recibido agresiones previas por realizar denuncias”.

Rechazamos los hechos de violencia ocurridos anoche en la Ciudad Universitaria, que resultaron en lesiones personales a tres estudiantes y uno de ellos debió ser trasladado a la clínica en delicado estado de salud.



Ninguna diferencia justifica la violencia. Desde el momento en… — Jose Ismael Peña Reyes (@JoseIsmaelPena) July 31, 2026

El vocero hizo un llamado a la mesura entre las agrupaciones estudiantiles y sindicatos, solicitando que los canales institucionales permanezcan abiertos. La comunidad académica solicitó el avance de las investigaciones hasta las últimas consecuencias para erradicar el uso de la fuerza dentro de las instalaciones universitarias.