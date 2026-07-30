¿Lo sintió? Temblor en Colombia este jueves, 30 de julio de 2026: este fue el epicentro

Un temblor se registró en las cercanías del municipio de La Celia, en el departamento de Risaralda, sobre las 2 de la tarde de este jueves, 30 de julio. El movimiento telúrico fue percibido por habitantes de las zonas aledañas al punto central, extendiéndose hasta varios municipios de la región del Chocó.

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El sismo fue monitoreado por los sistemas de medición sísmica en el territorio nacional. Estos instrumentos de registro captaron la actividad en las coordenadas geográficas de latitud 5.05 y longitud -76.04, contabilizando un total de 156 fases en las estaciones de control.

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Los datos técnicos procesados por las autoridades geológicas indicaron que el evento tuvo una profundidad de 80 kilómetros bajo la superficie. Dicha característica estructural influyó en el nivel de percepción del sismo en las localidades ubicadas cerca del límite entre ambos departamentos.

Confirmación oficial del Servicio Geológico Colombiano

Minutos después de ocurrido el evento, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió el boletín oficial con el reporte consolidado de la novedad. La entidad confirmó que la sacudida ocurrió exactamente a la 1:38 de la tarde, hora local de la jornada.

Sobre la localización exacta y la magnitud del evento, el Servicio Geológico Colombiano comunicó: “Evento sísmico - Boletín actualizado 1, 30/07/2026, 13:38 hora local. Magnitud 3,4, profundidad 81 km, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, Colombia”.

La cercanía geográfica entre San José del Palmar y La Celia explica la percepción del movimiento en ambos puntos del mapa. Las autoridades de gestión del riesgo iniciaron el monitoreo de rutina en los municipios cercanos para descartar afectaciones en infraestructuras y viviendas.

Evaluación en los municipios afectados

Hasta el momento, los organismos de socorro de Risaralda y Chocó no reportan personas lesionadas ni daños materiales tras la sacudida. Las unidades operativas mantienen la revisión en los sectores rurales, mientras el Servicio Geológico Colombiano continúa con el seguimiento a la actividad de la zona.