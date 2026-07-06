Temblor en Colombia este 6 de julio: se sacudió la región Pacífica

Colombia hace parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico y se encuentra en un punto de interacción de varias placas tectónicas, por lo que los sismos hacen parte de la dinámica natural del país. Por esa razón, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica en todo el territorio nacional.

Durante la madrugada de este lunes 6 de julio se registró un sismo en Colombia. De acuerdo con la información divulgada por el SGC, el movimiento telúrico ocurrió en horas de la madrugada, tuvo una profundidad de 92 kilómetros y se localizó a 22 kilómetros del municipio de Río Iró, ubicado en el departamento del Chocó.

El sismo ocurrió a las 3:36 a. m., específicamente en San José del Palmar, en Chocó, y tuvo una magnitud de 3.0 en la escala de Richter, tal como se compartió a través de la red social X.

El SGC explicó que cada vez que se registra un temblor, se analizan variables como la ubicación exacta del epicentro, la profundidad y la magnitud del evento para determinar sus características y el posible nivel de percepción entre la población. Asimismo, invitó a los ciudadanos a reportar si sintieron el movimiento a través de su plataforma de “Sismos Sentidos”, herramienta que permite fortalecer el análisis de intensidad en las diferentes regiones del país.

El Servicio Geológico Colombiano recuerda que no existe un método científico capaz de predecir cuándo ocurrirá un sismo, por lo que la principal recomendación es mantener medidas de preparación y conocer los protocolos de respuesta en caso de una emergencia. Entre las sugerencias se encuentran identificar zonas seguras dentro de viviendas y lugares de trabajo, contar con un plan familiar de emergencia y tener a disposición un kit básico con elementos de primera necesidad.

Según el mapa oficial de amenaza sísmica del país, las zonas con mayor actividad corresponden principalmente a la región Pacífica, varios sectores de la región Andina y el piedemonte llanero. Departamentos como Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Risaralda, Caldas, Quindío, Tolima, Huila, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander y Meta se encuentran catalogados con alta amenaza sísmica debido a la interacción de las placas de Nazca, Caribe y Suramericana.

El sismo se registró durante la madrugada de este lunes en el departamento del Chocó. Foto: Getty Images

Las autoridades insisten en que la ocurrencia frecuente de movimientos telúricos no significa necesariamente que vaya a presentarse un terremoto de gran magnitud, sino que responde a la actividad natural de las fallas geológicas del país. Por ello, recomiendan atender únicamente la información publicada por canales oficiales como el Servicio Geológico Colombiano y los organismos de gestión del riesgo, evitando difundir rumores o versiones sin confirmar después de cada evento sísmico.