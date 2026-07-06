Juez ordena al Gobierno Petro suspender provisionalmente los bombardeos contra grupos delincuenciales en Arauca

Una decisión de tutela le impone una órden al Gobierno del presidente Gustavo Petro: suspender provisionalmente los bombardeos en el departamento de Arauca.

En el Gobierno del presidente Gustavo Petro, 65 menores fallecieron tras bombardeos de la Fuerza Pública

Se trata de una acción de tutela instaurada por Oscar Fernando Vanegas Ávila, en calidad de personero municipal de Puerto Rondón contra la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

El personero, dice el fallo de la tutela, interpuso esa acción “en defensa del interés público, y como agente oficioso de los niños, niñas y adolescentes, con la finalidad de que se ampararan los derechos fundamentales de: acceso a la información pública, vida e integridad personal, interés superior del menor y derecho a la verdad, así como los principios del Derecho Internacional Humanitario de distinción, precaución y proporcionalidad, los cuales considera vulnerados por la omisión en el establecimiento de protocolos ajustados al bloque de constitucionalidad”.

En la decisión, el juzgado ordena “al Presidente de la República, al ministro de defensa y al máximo comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que en el término máximo de dos meses que efectúen la revisión exhaustiva del ‘Procedimiento par el planeamiento de operaciones “ataque estratégico, interdicción aire tierra (iat)” y “apoyo aéreo cercano (aac)”. Todo esto con el fin de evitar la presencia de menores de edad en esos territorios objetivo.

MinDefensa señala que, de 21 bombardeos en el Gobierno Petro, solo uno ha sido contra las disidencias de Calarcá

El documento asegura que es necesario esperar que “se adopten las medidas pertinentes en virtud de las máximas de derecho internacional humanitario y los postulados de la Corte Constitucional, para garantizarles el derecho a la vida e integridad personal, como victimas del conflicto armado que son”.

Y que “una vez tenga lugar lo anterior, difundan el protocolo ajustado con las unidades tácticas que desarrollan operaciones militares en el Departamento de Arauca, tanto mediante notas internas o su equivalente, como a través de actividades de capacitación en materia de Derecho Internacional Humanitario, con especial énfasis en el interés superior de los NNA que integran estructuras criminales”.

Los bombardeos han sido un tema muy polémico en el Gobierno de Gustavo Petro, pues esta estrategia de defensa del Estado se ha suspendido en el marco de la Paz Total. Pero cuando se ha efectuado ha dejado menores de edad, reclutados por los grupos armados, como víctimas fatales de estas operaciones.

De acuerdo con Medicina Legal, hasta el momento se han reportado aproximadamente 65 menores fallecidos por estas acciones en diferentes regiones del país.

“Tenemos una estadística de aproximadamente unos 65 menores de edad que fallecieron en operaciones militares durante este cuatrienio del Gobierno actual. La CEDA generalmente está entre 14 y 17 años. Las principales zonas son las zonas periféricas, por ejemplo, Guaviare, lo que es Arauca, Putumayo; son los sitios donde más se está dando”, señaló Medicina Legal hace unos días.