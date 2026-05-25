MinDefensa señala que, de 21 bombardeos en el Gobierno Petro, solo uno ha sido contra las disidencias de Calarcá

El Gobierno Petro ha sido severamente cuestionado por sectores de oposición por su proyecto de Paz Total, durante la cual los grupos criminales se han fortalecido.

Incautan celular de disidencias que huían del Ejército en Briceño, Antioquia: video mostraría a alias Chala herido en motocicleta

En respuesta a las críticas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha respondido que la fuerza pública no está con las manos amarradas y que por el contrario ha afectado a las estructuras de alto impacto.

En medio de su argumentación, el ministro Sánchez reveló que durante el gobierno Petro se han lanzado 21 bombardeos.

Sánchez indicó que, de los 21 bombardeos ejecutados en el país, 11 han sido contra Iván Mordisco, seis contra el Clan del Golfo, tres contra el ELN y uno contra Calarcá.

Alias Calarcá se mueve libremente en el país por decisión del presidente Gustavo Petro. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

La cifra de las acciones contra Calarcá no pasaron desapercibidas, más cuando diferentes sectores le han exigido al presidente Petro que no les dé más beneficios jurídicos a Calarcá y varios de sus hombres.

Entre varios crímenes atribuidos a los hombres de Calarcá según las autoridades se encuentran el homicidio de 13 policías al ser derribado un helicóptero con explosivos en Amalfi, Antioquia, el crimen reciente del periodista Mateo Pérez, entre otras acciones violentas como secuestros y extorsiones.

Los hombres de alias Calarcá fueron los responsables del crimen del periodista Mateo Pérez. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

Para el caso de Pérez, fue alias Chala, según las autoridades, el responsable de la muerte del comunicador. Lo que se conoció es que habrían sido los hombres de Calarcá quienes ejecutaron la tortura y el posterior homicidio.

Calarcá sigue dentro del proyecto de Paz Total del presidente Petro. Esto le ha permitido moverse por varias zonas del país libremente, debido a la suspensión de ordenes de captura en su contra.