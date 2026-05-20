Más de 20 ataques de drones con explosivos se registran al mes en Colombia, según el Ejército

El más reciente crimen del soldado profesional Óscar Palacios, durante un ataque de drones cargados con explosivos, refleja lo incontrolable que se está convirtiendo para la fuerza pública la guerra con estos dispositivos.
De acuerdo con estadísticas del Ejército, en lo corrido del año se han presentado 107 ataques con drones cargados con explosivos.
Nuestro soldado profesional Óscar Enrique Palacios Rivas, dio su vida por el país que tanto amaba; este sacrificio lo convierte en #HéroePorSiempre.— Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) May 20, 2026
Su entrega por #Colombia vivirá para siempre en la memoria de quienes reconocen el valor de servir a la patria.
La familia del… https://t.co/1Mmy104Ner
Dichas acciones criminales han causado la muerte de dos militares y dejado heridos a otros 101. Los actos de terrorismo, en donde también ha sido afectada la población civil en algunos casos, son planeados y ejecutados por organizaciones como las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, el ELN y los hombres de alias Calarcá.
En el caso del soldado Palacios Rivas, el Ejército informó que el acto criminal fue ejecutado por las disidencias de las Farc, de la estructura 37 en la vereda Santa Helena, del municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar.
#EsNoticia 🚨 |¡Tropas del Ejército Nacional asestaron contundente golpe a estructura de Iván Mordisco!— Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) May 5, 2026
En desarrollo de operaciones militares, tropas del @COL_EJERCITO, junto a la @FiscaliaCol, capturaron a alias Mono, cabecilla de finanzas del Bloque Occidental Jacobo Arenas y… pic.twitter.com/mdudaES5Gg
Los militares se encontraban en acciones de estabilidad de área, informó el Ejército, cuando fueron atacados por los criminales con explosivos que eran movilizados en drones.
“En una primera acción terrorista, perpetrada por integrantes del grupo armado organizado residual, GAO-r, Estructura 37, en la vereda Santa Helena, municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 25 reportaron el asesinato del soldado profesional Óscar Enrique Palacios Rivas y las heridas ocasionadas a otro uniformado, como consecuencia de los artefactos explosivos lanzados”, indicó el Ejército.
Agregó la autoridad militar que el caso del soldado Palacios no fue el único en el sur de Bolívar. “En un segundo hecho, ocurrido en el municipio de Arenal, resultaron heridos dos suboficiales y dos soldados del Batallón de Infantería de Selva N.° 48, tras la activación de artefactos explosivos por integrantes del grupo armado organizado ELN. Aunque su condición médica es estable y las heridas no revisten gravedad, los militares serán evacuados a un centro hospitalario en la ciudad de Bucaramanga”.