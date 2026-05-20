Más de 20 ataques de drones con explosivos se registran al mes en Colombia, según el Ejército

El más reciente crimen del soldado profesional Óscar Palacios, durante un ataque de drones cargados con explosivos, refleja lo incontrolable que se está convirtiendo para la fuerza pública la guerra con estos dispositivos.

De acuerdo con estadísticas del Ejército, en lo corrido del año se han presentado 107 ataques con drones cargados con explosivos.

Dichas acciones criminales han causado la muerte de dos militares y dejado heridos a otros 101. Los actos de terrorismo, en donde también ha sido afectada la población civil en algunos casos, son planeados y ejecutados por organizaciones como las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, el ELN y los hombres de alias Calarcá.

En el caso del soldado Palacios Rivas, el Ejército informó que el acto criminal fue ejecutado por las disidencias de las Farc, de la estructura 37 en la vereda Santa Helena, del municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar.

Los militares se encontraban en acciones de estabilidad de área, informó el Ejército, cuando fueron atacados por los criminales con explosivos que eran movilizados en drones.

“En una primera acción terrorista, perpetrada por integrantes del grupo armado organizado residual, GAO-r, Estructura 37, en la vereda Santa Helena, municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, tropas del Batallón de Despliegue Rápido N.° 25 reportaron el asesinato del soldado profesional Óscar Enrique Palacios Rivas y las heridas ocasionadas a otro uniformado, como consecuencia de los artefactos explosivos lanzados”, indicó el Ejército.

Los grupos criminales fortalecen cada vez más los ataques usando drones. Foto: Ejército Nacional

Agregó la autoridad militar que el caso del soldado Palacios no fue el único en el sur de Bolívar. “En un segundo hecho, ocurrido en el municipio de Arenal, resultaron heridos dos suboficiales y dos soldados del Batallón de Infantería de Selva N.° 48, tras la activación de artefactos explosivos por integrantes del grupo armado organizado ELN. Aunque su condición médica es estable y las heridas no revisten gravedad, los militares serán evacuados a un centro hospitalario en la ciudad de Bucaramanga”.