Desde Barranquilla exaltan avances de las comunidades negras, raizales y palenqueras

Este jueves, 21 de mayo, se conmemora el Día de la Afrocolombianidad y desde Barranquilla, el líder social Ronald Valdes Padilla dijo que durante los últimos años han logrado avances significativos en estos aspectos.

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En esta fecha recuerdan la abolición de lo que fue la esclavitud en Colombia y es un espacio donde reflexionan sobre las luchas históricas de las comunidades negras.

Buscan seguir trabajando por los afrocolombianos en Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

Y es que uno de los logros que ha tenido es el fortalecimiento del catastro multipropósito y la participación de las comunidades como operadores catastrales, un mecanismo que, aseguró, permite avanzar en la protección y reconocimiento de los territorios colectivos.

“Hablar hoy de afrocolombianidad también es hablar de dignidad, participación y justicia social. Durante estos años se han dado pasos importantes en restitución de tierras, reparación de víctimas y reconocimiento de nuestros derechos colectivos”, expresó el dirigente social.

El líder afro, reconocido por su trabajo en procesos organizativos en Barranquilla y la región Caribe, sostuvo que las comunidades negras han logrado abrirse espacio en escenarios nacionales donde históricamente habían sido excluidas.

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Según explicó, los procesos de participación y organización social han permitido visibilizar problemáticas relacionadas con el acceso a derechos, la preservación cultural y la defensa de los territorios ancestrales.

Valdes Padilla también hizo un llamado a fortalecer las políticas públicas orientadas a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, con el propósito de garantizar mayores espacios de representación y protección cultural.

Panorámica de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

“Hemos avanzado, pero todavía hay enormes desafíos. Es necesario seguir consolidando políticas que protejan nuestra identidad cultural, nuestros territorios y el legado histórico de las comunidades negras en Colombia”, señaló.

La conmemoración del Día de la Afrocolombianidad se realiza cada 21 de mayo en Colombia en homenaje a la abolición de la esclavitud, decretada en 1851. La fecha se ha convertido en un símbolo de memoria histórica y de reconocimiento a los aportes culturales, sociales y políticos de las comunidades afrodescendientes en el país.

En diferentes regiones del territorio nacional se desarrollan actividades culturales, académicas y sociales para exaltar las tradiciones, la resistencia y la identidad de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.