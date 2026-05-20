Desde Barranquilla exaltan avances de las comunidades negras, raizales y palenqueras

Este jueves, 21 de mayo, se conmemora el Día de la Afrocolombianidad y desde Barranquilla, el líder social Ronald Valdes Padilla dijo que durante los últimos años han logrado avances significativos en estos aspectos.
En esta fecha recuerdan la abolición de lo que fue la esclavitud en Colombia y es un espacio donde reflexionan sobre las luchas históricas de las comunidades negras.
Y es que uno de los logros que ha tenido es el fortalecimiento del catastro multipropósito y la participación de las comunidades como operadores catastrales, un mecanismo que, aseguró, permite avanzar en la protección y reconocimiento de los territorios colectivos.
“Hablar hoy de afrocolombianidad también es hablar de dignidad, participación y justicia social. Durante estos años se han dado pasos importantes en restitución de tierras, reparación de víctimas y reconocimiento de nuestros derechos colectivos”, expresó el dirigente social.
El líder afro, reconocido por su trabajo en procesos organizativos en Barranquilla y la región Caribe, sostuvo que las comunidades negras han logrado abrirse espacio en escenarios nacionales donde históricamente habían sido excluidas.
Según explicó, los procesos de participación y organización social han permitido visibilizar problemáticas relacionadas con el acceso a derechos, la preservación cultural y la defensa de los territorios ancestrales.
Valdes Padilla también hizo un llamado a fortalecer las políticas públicas orientadas a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, con el propósito de garantizar mayores espacios de representación y protección cultural.
“Hemos avanzado, pero todavía hay enormes desafíos. Es necesario seguir consolidando políticas que protejan nuestra identidad cultural, nuestros territorios y el legado histórico de las comunidades negras en Colombia”, señaló.
La conmemoración del Día de la Afrocolombianidad se realiza cada 21 de mayo en Colombia en homenaje a la abolición de la esclavitud, decretada en 1851. La fecha se ha convertido en un símbolo de memoria histórica y de reconocimiento a los aportes culturales, sociales y políticos de las comunidades afrodescendientes en el país.
En diferentes regiones del territorio nacional se desarrollan actividades culturales, académicas y sociales para exaltar las tradiciones, la resistencia y la identidad de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.