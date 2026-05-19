Hombre asesina a su hermano por una herencia en Barranquilla: esta es la historia

Un hombre asesinó a su hermano en una riña que se desató en el barrio Las Palmas, en el sur de la ciudad de Barranquilla, por la disputa de la venta de una vivienda familiar que heredó.

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El hombre asesinado con un arma blanca fue identificado como Alfredo Antonio Gutiérrez Peña, de 72 años, quien recibió heridas dentro de la residencia donde convivía junto a su hermano y otros familiares.

Según la Policía de Barranquilla, Adalberto Gutiérrez Peña, de 66 años, llegó hasta la vivienda en busca de su hermano, quien se encontraba en una de las habitaciones del inmueble.

El hombre atacó a su hermano con arma blanca. Imagen de referencia. Foto: Foto: tomada de LAAR Seguridad

En ese momento, entre los hermanos se registró una fuerte riña que, con el pasar de los minutos, subió de tono; entonces, cuando comenzaron las agresiones físicas. En medio de la acalorada situación, Adalberto atacó a Alfredo y le causó heridas de gravedad.

La víctima de este ataque quedó sin vida en el acto, en la terraza del inmueble, mientras que familiares y vecinos del barrio llamaron a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional para que vinieran a atender el caso.

La víctima de este ataque recibió tres heridas así: dos en uno de sus brazos y otra en la región axilar. Los uniformados de la Policía que atendieron el caso lograron la captura del presunto responsable en el mismo sector donde ocurrió el crimen.

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Durante el procedimiento judicial, las autoridades incautaron una navaja que sería el arma utilizada en el homicidio y adelantaron entrevistas con familiares y vecinos para esclarecer completamente cómo se dio esta violenta riña que terminó en tragedia.

Al parecer, la víctima y el victimario sostenían constantes discusiones por la vivienda que heredaron de sus padres que fallecieron. Y es que esta no fue la única pelea que se había presentado; los familiares le dijeron a la Policía que este tipo de enfrentamientos eran constantes por el tema de la vivienda.

URI de la Fiscalía en Barranquilla. Foto: Cortesía - EL HERALDO.

El capturado deberá responder ante la justicia por el delito de homicidio y será un juez con funciones de control de garantías quien defina la situación jurídica del presunto homicida.

El llamado que hicieron las autoridades es a la tolerancia y a que las diferencias puedan ser arregladas mediante el diálogo.