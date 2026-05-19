Triple choque en la Vía al Mar en Atlántico: 19 personas heridas

Un grave accidente de tránsito se registró durante la mañana de este martes, 19 de mayo, en la vía que de Barranquilla conduce al municipio de Puerto Colombia, Atlántico, cuando un bus, una camioneta y un tráiler chocaron de manera violenta.

Policía descarta presencia de explosivos en Barranquilla: banda que negocia la paz con Petro estaría detrás

Las autoridades investigan el caso. Foto: Suministrado a SEMANA.

En medio de este siniestro vial, 19 personas terminaron lesionadas, por lo que los trasladaron a centros asistenciales cercanos, donde son valorados por el personal de la salud.

De acuerdo con la versión de los testigos, todo habría ocurrido por un exceso de velocidad por parte de uno de los vehículos involucrados. Todo ocurrió cerca del peaje Papiros.

“Eso se sintió un fuerte estruendo, pero nunca se imaginó que era un accidente de tres carros. Todo fue en cuestión de segundos. Las ambulancias llegaron y comenzaron a trasladar a las personas que iban en el bus”, dijo una mujer testigo del hecho.

Histórico: Barranquilla recibe galardón de talla mundial; alcalde Char presume resultado de Fitch Ratings

Los lesionados están en la clínica Porto Azul Auna, entre otras situadas en el norte de Barranquilla. Hasta el momento, no hay personas fallecidas y se desconoce la identidad de los heridos.

La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional se encuentra realizando las respectivas investigaciones con el fin de poder determinar responsabilidades en este siniestro.

Asimismo, las autoridades del Atlántico hicieron un llamado a los conductores que se movilizan por esta importante vía para que tengan en cuenta estas recomendaciones: