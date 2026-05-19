Policía descarta presencia de explosivos en Barranquilla: banda que negocia la paz con Petro estaría detrás

Este martes, 19 de mayo, la Policía Metropolitana de Barranquilla se pronunció frente a los dos supuestos artefactos explosivos que aparecieron en dos puntos entre la vía que comunica al municipio de Galapa con la capital del Atlántico.

Alerta en Barranquilla: Policía verifica supuestos explosivos en puente de la Cordialidad

El equipo antiexplosivos llegó hasta el puente de la Cordialidad con Circunvalar y hasta el puente peatonal de la urbanización Villa Olímpica, donde descartaron la presencia de este tipo de artefactos. Lo que creen las autoridades es que este tipo de hechos habría sido orquestado por organizaciones criminales que quieren generar terror en la ciudad.

“Según información suministrada por la zona de atención, residentes del sector alertaron sobre el hallazgo de un (01) paquete y un (01) cilindro con un letrero alusivo a un grupo delincuencial. De manera inmediata, unidades de la Policía Nacional hicieron presencia en el lugar y acordonaron el área para garantizar la seguridad de la ciudadanía”, explicó la institución policial.

Policía verifica este paquete en el puente de la Cordialidad en Barranquilla. Foto: Suministrado a SEMANA.

De igual manera, indicaron que realizaron el despliegue necesario con el fin de poder atender este caso.

“Fue solicitada la intervención de personal especializado en antiexplosivos, con el fin de verificar el elemento hallado, y se descartó cualquier situación de riesgo y artefactos explosivos”, indicó.

En este punto encontraron el cilindro con el nombre de la banda de Los Pepes. Foto: Suministrado a SEMANA.

La Policía Metropolitana de Barranquilla anunció investigaciones para determinar qué organización está detrás de estos hechos. SEMANA conoció por medio de fuentes judiciales que los responsables serían Los Pepes al mando de Digno Palomino en medio de una pugna que libran el combo del Negrito del Rubí y otras organizaciones ilegales.

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“Se adelantan las investigaciones correspondientes para establecer la procedencia de los elementos y dar con los responsables de este hecho. La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad y convivencia ciudadana, e invita a la comunidad a informar oportunamente cualquier situación sospechosa a través de la línea 123″, indicó la institución.