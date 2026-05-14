Sonovista Publicidad, la gran ganadora de los Premios Perrenque Creativo en Barranquilla

La primera edición de los Premios Perrenque Creativo dejó un mensaje claro sobre el momento que atraviesa la industria publicitaria del Caribe colombiano. Y uno de los grandes protagonistas fue Sonovista Publicidad.

La agencia barranquillera se convirtió en la más premiada del evento tras obtener ocho reconocimientos, entre ellos una Mojarra de Oro, seis Mojarras de Plata y una Mojarra de Bronce gracias a campañas desarrolladas para marcas como Supertiendas Olímpica, Carbones del Cerrejón, Carnaval de Barranquilla y Junior FC.

El máximo reconocimiento de la noche fue para la campaña “Junior & Carnaval: Una misma pasión”, realizada para Junior FC y Olímpica, una apuesta que conectó dos de los símbolos más representativos de Barranquilla.

Más allá de la premiación, el evento también sirvió para medir el crecimiento que ha tenido el ecosistema creativo del Caribe en los últimos años. Agencias de la región vienen ganando protagonismo en campañas nacionales y consolidando estructuras que antes parecían exclusivas de Bogotá o Medellín.

En ese escenario, Sonovista aparece como uno de los actores más fuertes del mercado regional. La compañía completa 59 años de trayectoria y actualmente trabaja con marcas como Olímpica, Tiendas Ísimo, la Universidad Simón Bolívar, Banco Serfinanza y Cerrejón, además de contar con un equipo de 160 personas en Barranquilla.

“Que ese trabajo sea reconocido por colegas de la industria es una satisfacción enorme para todo el equipo”, aseguró Juan Camilo Rendón Álvarez, director general creativo de la agencia.

Durante el congreso se presentó COMARKA, una nueva red de empresas creativas del Caribe que busca fortalecer la industria regional y darle mayor peso en el panorama nacional.

El balance del encuentro dejó una conclusión clara: la industria publicitaria del Caribe quiere competir de frente con los grandes mercados del país y varias de sus agencias ya comenzaron a demostrar que tienen cómo hacerlo.