Sanar la conversación digital: la propuesta de Avocado Wellness Marketing para el bienestar del consumidor

El consumidor moderno se enfrenta a una paradoja silenciosa: la misma tecnología diseñada para conectarnos suele ser una de las mayores fuentes de ansiedad colectiva. En ese contexto, ¿puede la publicidad convertirse en un agente de bienestar? Esa fue la pregunta que se hizo Natalia Amaya Salazar, fundadora y estratega detrás de la agencia Avocado Wellness Marketing, con su socio, el mexicano Oswaldo Trava Albarán, más conocido en el mundo digital como Oso Trava.

La métrica que el algoritmo no puede comprar

Ante esa pregunta, este dúo colombo mexicano ha consolidado un modelo de agencia boutique en sus dos países de origen, pero con incidencia en el continente, que desafía las lógicas corporativas habituales. Su propuesta no se limita a promocionar productos saludables; busca sanar la relación entre las marcas y sus audiencias mediante estrategias creativas digitales que humanicen el consumo masivo y generen conversaciones de valor a largo plazo.

“El filtro más efectivo que aplico con mi equipo es pedirles que se pongan en los zapatos del usuario final. Les pregunto: si estuvieran navegando en sus redes, ¿realmente se detendrían a ver este post? ¿Qué tipo de relación está construyendo la marca contigo? Si te limitas a gritarle al público que tu producto mide tres por dos y que es el mejor del mercado, estás perdiendo el tiempo; el verdadero problema del usuario siempre es más profundo”, dice Amaya desde CDMX, su casa desde hace más de cinco años.

El núcleo del éxito de este enfoque radica en desmitificar la palabra ‘bienestar’, un término frecuentemente desgastado por las tendencias superficiales. En Avocado, el concepto no se reduce al entrenamiento físico riguroso o a dietas restrictivas. El bienestar es sistémico y abarca dimensiones económicas, emocionales y sociales esenciales.

“Muchos decimos: estar sano es hacer ejercicio y nutrirse bien. Claro, así es. Pero el bienestar va mucho más allá, tiene diversas aristas”, añade. Bajo esta mirada, cualquier marca con un propósito genuino puede ser un vehículo de bienestar si logra resolver una necesidad real o aliviar una preocupación diaria de su consumidor. Sin embargo, este marco ético también establece límites claros en la agencia, manteniendo un “no” definitivo frente a industrias como el tabaco o el alcohol.

Redefinir el bienestar en la mesa de estrategia

Avocado Wellness Marketing compite con solidez en el mercado regional a través de tres pilares: generación de contenido estratégico, una red especializada de embajadores de salud como médicos, dermatólogos y nutricionistas; y paid marketplace (inversión en medios digitales).

El origen de la agencia no surgió de un plan corporativo rígido, sino de la capacidad de adaptación. Amaya recuerda el reto que implicó liderar Instafit en 2013, una aplicación pionera de ejercicio en casa estructurada como startup de alto crecimiento, que llegó a ser la plataforma de fitness digital más grande de Latinoamérica. Pero, generar más costos que márgenes de ganancia, la saturación del mercado y otros factores del contexto los llevó a mutar el negocio.

Amaya y Trava empezaron a diseñar estrategias y contenidos creativos para marcas aliadas. Al notar el valor de lo que hacían, decidieron estructurar formalmente la agencia. Incluso el nombre, Avocado, -aguacate en inglés- fue elegido porque es una fruta muy saludable, que se sirve dulce o salada, en platos fuertes, bebidas, ensaladas o postres. Versátil como el alma de la agencia.

"Nos apasiona inspirar a las marcas a construir un mundo mejor", dice Natalia Amaya Salazar, fundadora y CEO de la agencia. Foto: Suministrada a Semana

La viabilidad de esta filosofía se demuestra con resultados de mercado. Por ejemplo, al trabajar con una marca de consumo masivo tradicional como Huggies, la agencia transformó el enfoque publicitario habitual. En lugar de insistir en la iconografía clásica e idealizada de la maternidad perfecta, decidieron girar el foco de atención hacia la salud emocional de los padres, reconociendo que detrás de cada recién nacido hay adultos viviendo un proceso complejo y, a menudo, solitario.

Campaña para Huggies de Avocado Wellness Marketing Foto: SUMINISTRADA A SEMANA

La campaña integró correos semanales altamente prácticos y personalizados junto con un podcast especializado. Rompiendo las narrativas convencionales invitaron a pediatras, doulas, abogados encargados de explicar derechos laborales de maternidad, e incluso sexólogas, abordando el bienestar de la pareja desde una perspectiva integral.

Inteligencia Artificial con criterio humano

La postura de Avocado frente a la disrupción acelerada de la IA generativa se mantiene firme en la coherencia. Para la fundadora, el verdadero peligro actual en los medios digitales no es la tecnología en sí misma, sino la proliferación de contenidos vacíos.

“La tecnología sin propósito produce ruido. Hoy todos podemos crear una infinidad de contenido sin ningún filtro. Y entonces la pregunta que nos hacemos constantemente es: ¿qué está aportando? Porque para mí el ruido es todo lo que hoy nos genera ansiedad. Yo trabajo para que el contenido de las cuentas que lideramos, realmente aporte”.

El giro hacia el wellness marketing propuesto por Avocado busca que las marcas conecten de manera auténtica con las audiencias, no porque griten más alto en los entornos digitales, sino porque actúan con mayor empatía y coherencia al entender realmente las necesidades de sus consumidores y sumar valor por su equilibrio mental.

Su proyección en un futuro cercano es convertirse en un referente internacional en generación de estrategias de marketing, con contenido y narrativas de impacto y profundidad, donde el usuario sea siempre el centro.