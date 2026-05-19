Así se vivió el Latin Consumer Summit 2026: Miami recibió a las voces que lideran el mercado del consumo y el retail

La Florida International University (FIU) fue sede de la nueva versión del Latin Consumer Summit, organizado por Grupo Ohla los días 14 y 15 de mayo.

“La cultura nace del deporte”: Altos ejecutivos discuten la relación entre el entretenimiento y la estrategia comercial

El encuentro reunió a 21 conferencistas internacionales en 14 sesiones para analizar el presente y futuro del consumidor latino en América Latina y el mercado hispano de Estados Unidos.

Antonio Monckeberg, CEO de Grupo Ohla, explicó que el evento nació en un contexto de alta turbulencia global: “Estábamos recién saliendo de la pandemia, venía la guerra en Gaza, cambios de gobierno, inflación”, lo que generó urgencia de reunir a la industria para entender cómo todo eso transformaba al consumidor latino.

El foro que se lleva a cabo en Estados Unidos reúne a empresarios y ejecutivos de todo el hemisferio Foto: Grupo Ohla

El formato del summit fue íntimo y reunió a los más altos cargos de diferentes compañías de todas partes del mundo.

“No queríamos que esto fuese un evento masivo que, por querer convocar a miles de personas, traicionara lo que para nosotros era más importante”, subrayó Monckeberg.

El resultado es un encuentro de 500 ejecutivos seleccionados donde, según el CEO, “puedes estar almorzando a dos mesas del expresidente de Colombia”, dijo en un momento el CEO del conglomerado respecto a un evento que cumple 4 años.

La agenda del primer día incluyó el panel Meet the New Latin Consumer con líderes de Diageo, Edgewell y Nestlé, mientras que Andy Murray, CEO de BigQuest Advisory, explicó cómo convertir el conocimiento del consumidor en acción real.

El panel se llevó a cabo en la Universidad Internacional de la Florida Foto: Grupo ohla

El segundo día abrió con Jason Goldberg, de Publicis Groupe, y su conferencia sobre inteligencia artificial aplicada al proceso de compra.

Un eje central de esta edición fue el mercado hispano en Estados Unidos. “El consumidor hispano es hoy la población que más crece en todo Estados Unidos”, destacó Monckeberg, señalando que es un segmento joven, bilingüe y bicultural.

Latin Consumer Summit 2026: Segundo día del foro sobre consumo y comercio minorista latinoamericano

El 4to Latin Consumer Summit reunió en Miami un panel de voces que raramente comparten escenario. Cada speaker fue elegido por su conexión directa con los temas más relevantes en el nuevo mercado, los desafíos globales y las políticas económicas en diferentes países de la región.

Una de ellas fue Athina Kanioura, quien lidera como CEO de Latin America Foods de PepsiCo un negocio valuado en más de 10 mil millones de dólares en 34 mercados, y además dirige la estrategia global de transformación digital de la compañía.

Jason Goldberg, director de Estrategia Comercial de Publicis Groupe Foto: Grupo Ohla

Su presencia fue clave para hablar de crecimiento en la región con datos reales.

Jason Goldberg, conocido como “Retailgeek”, es uno de los expertos más influyentes en transformación digital del retail. En el NRF 2026 advirtió que la IA está “reshaping how consumers think, shop, and buy”, anticipando exactamente lo que desarrolló en Miami. NRF Big Show

Isaac Mizrahi, CEO de Alma, agencia nombrada Multicultural Agency of the Year 2026 por Campaign US, aportó su expertise sobre el consumidor hispano en EE. UU., la agencia más premiada del país con 32 Cannes Lions y 21 Effies.

Por su parte, John Price, de Americas Market Intelligence, ofreció el panorama macro de la región, advirtiendo que “el comercio a través de agentes es una herramienta que puede tener un impacto en casi cualquier cosa” en los mercados latinoamericanos.

Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela. Foto: Grupo Ohla

Finalmente, fue Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela, quien cerró el evento y aportó la dimensión política de su país, quien, después de la captura de Nicolás Maduro, se abre a un nuevo mundo de mercado y oportunidades en alianza directa con Estados Unidos.