Acusan formalmente a Alex Saab de lavado de dinero en una corte de Miami: quedará detenido sin posibilidad de fianza

Durante este fin de semana, el señalado testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, aterrizó en suelo norteamericano luego de ser deportado oficialmente por Delcy Rodríguez, quien asumió el mando de Venezuela hace algunos meses. Tras su llegada, Saab se presentó ante una corte federal de Miami, donde enfrentará cargos por lavado de dinero.

Saab ya había sido procesado penalmente en Estados Unidos. Sin embargo, este lunes fue procesado en el Distrito Sur de Florida por el cargo mencionado, además de conspiración para realizar transacciones financieras y ocultamiento del origen de los fondos.

El empresario Alex Saab quedó bajo custodia en EE. UU. mientras avanza el proceso por cargos relacionados con lavado de dinero y movimientos financieros. Foto: Anadolu via Getty Images

De acuerdo a lo informado por el Gobierno estadounidense, Saab quedará detenido hasta el próximo 24 de junio, sin posibilidad de fianza. La decisión fue tomada por la jueza Marty Fulgueira Elfenbein, quien fue la encargada de procesarlo tras su llegada a territorio norteamericano.

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En el pasado, Saab fue investigado en el país norteamericano por haberse enriquecido ilegalmente a partir de contratos gubernamentales. Tras ser detenido durante el Gobierno de Joe Biden en 2020 y ser extraditado, luego fue liberado en el 2023, tras un intercambio hecho por una decena de prisioneros en Venezuela.

Delcy Rodríguez y Alex Saab. Foto: AP/AFP

Al regresar al país, fue nombrado por Maduro como ministro de Industrias y Producción Nacional. Las investigaciones en contra de Saab apuntan a una compleja red internacional de socios, familiares, abogados y empresarios que participaron en los contratos del CLAP, negocios petroleros, exportaciones y movimientos financieros a partir de compañías registradas en Panamá, Hong Kong y otros países.

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La deportación del político venezolano se dio en el marco de una colaboración entre ambos gobiernos, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro a inicio de este año, luego de una operación hecha por Donald Trump en la que lograron la captura del dictador y de su esposa, Cilia Flores.