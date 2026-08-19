Presidente de China defiende la “independencia” de Latinoamérica al recibir a Daniel Noboa en su país

El presidente de China, Xi Jinping, defendió el martes el derecho de los países de América Latina a hacer respetar su “independencia”, en especial en la elección de sus socios, al recibir en Pekín a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa.

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Noboa, un firme aliado del presidente estadounidense Donald Trump, se encuentra en China desde el domingo para una visita oficial de una semana con marcado acento comercial.

Durante un encuentro en el Gran Salón del Pueblo, Xi le dijo a Noboa que los países de América Latina deberían demostrar “autonomía” y llevar “a cabo la cooperación externa con base en sus propios intereses nacionales”.

El presidente @DanielNoboaOk y el presidente Xi Jinping fortalecieron la relación entre Ecuador y la República Popular China con nuevos acuerdos de cooperación en seguridad, salud, educación, producción, transformación digital y energía renovable. 🇪🇨🤝🇨🇳 pic.twitter.com/vYlFPgNy2u — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 18, 2026

Desde que Trump volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, países latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Honduras se han inclinado hacia la derecha o han consolidado una orientación conservadora.

“China sostiene sistemáticamente que no se debe socavar el estatus de América Latina y el Caribe como una zona de paz, ni interrumpir el camino de desarrollo y revitalización de los países de la región”, subrayó el presidente chino, según la agencia oficial Xinhua.

“No se debe interferir en su derecho a elegir socios de manera independiente”, agregó.

Xi llamó a Pekín y a Quito a “consolidar la confianza política mutua” y “llevar a buen término proyectos de cooperación en los ámbitos de la energía, los minerales, las infraestructuras y las finanzas”.

El presidente de China, Xi Jinping (izquierda), y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pasan revista a la guardia de honor durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín, China, el martes 18 de agosto de 2026. Foto: ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA-POOL

En vísperas de la gira de Noboa, China restableció el acceso a las exportaciones para ocho plantas procesadoras de camarón, uno de los principales productos de exportación del país sudamericano después del petróleo.

Estas habilitaciones habían sido suspendidas en octubre de 2025, en algunos casos, y en enero de 2026, en otros, dijo la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) de Ecuador al informar el lunes sobre la medida.

“El levantamiento de estas suspensiones constituye un avance significativo luego de varios meses de gestiones y trabajo técnico conjunto”, indicó la CNA en un comunicado.

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En su encuentro en Pekín, Noboa aseguró a Xi que Ecuador y China ingresan en “una etapa nueva de relación”, según un comunicado de la Presidencia ecuatoriana.

“Nosotros venimos acá, aceptando su invitación y muy contentos de seguir trabajando juntos, y tenga por seguro que siempre podrá contar con el Ecuador para cooperación no solo cultural y económica, sino que va a tener un amigo al otro lado del Pacífico con quien pueda contar”, dijo el mandatario ecuatoriano.

El presidente @DanielNoboaOk mantuvo una reunión con el primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, Li Qiang, para impulsar una agenda que transforme los acuerdos en oportunidades. La reunión permitió avanzar en acciones concretas para fortalecer la… pic.twitter.com/fLuRZoep0f — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 19, 2026

De su lado, Xi destacó que el comercio bilateral creció un 20 % en el primer semestre de 2026, dos años después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre ambos países.

“China se ha mantenido como el principal destino de exportación de los productos no petroleros de Ecuador. Esto refleja los beneficios generados por el TLC entre China y Ecuador y demuestra el gran potencial de la cooperación práctica entre ambas partes”, dijo el líder chino, citado en el comunicado.

*Con información de AFP.