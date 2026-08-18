“Tengo tusa”: la emotiva despedida de Jorge Rausch a querida participante que conmovió la cocina de ‘MasterChef’

La competencia gastronómica en MasterChef Celebrity Colombia 2026 entra en una de sus etapas más exigentes y de mayor tensión técnica. En una entrega marcada por la presión y el alto nivel de exigencia por parte del jurado, los participantes en riesgo debieron enfrentarse a un reto de eliminación con preparación libre para asegurar su permanencia en el programa de RCN Televisión.

Tras la evaluación de los platos presentados, la creadora de contenido y actriz Luisa Vergara fue seleccionada por el cuerpo de jueces como la nueva eliminada de la temporada.

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La jornada de eliminación contó con un amplio grupo de participantes portando el delantal negro: Iván Marín, Mariana Mozo, Luciano D’Alessandro, Emiro Navarro, Martica, Pautips, Sebastián Villalobos, Marcela Carvajal y Luisa Vergara.

En esta instancia, cada participante tuvo la oportunidad de ejecutar una receta sin restricciones de ingredientes o estilo, con la premisa de demostrar evolución, equilibrio de sabores y técnicas acordes a la fase actual del certamen.

Durante el desarrollo de la prueba, la mesa de jurados —integrada por los reconocidos chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la chef Belén— analizó en detalle las propuestas presentadas desde las distintas estaciones de trabajo.

Entre las recetas más destacadas de la gala estuvo la presentación del comediante Iván Marín. Marín preparó una causa limeña que recibió elogios consistentes por parte de los jueces, quienes resaltaron el equilibrio ácido y la textura del plato como una muestra clara de su progreso dentro del programa.

Por el contrario, otros participantes enfrentaron reparos técnicos en sus preparaciones:

Martha (Martica): Presentó un lomo peruano que fue cuestionado por el jurado debido al término de la proteína, la cual juzgaron seca en boca.

Presentó un lomo peruano que fue cuestionado por el jurado debido al término de la proteína, la cual juzgaron seca en boca. Pautips: Elaboró una sopa de tortilla mexicana que generó observaciones por la densidad de su textura, calificada como excesivamente espesa para la estructura del plato tradicional.

Elaboró una sopa de tortilla mexicana que generó observaciones por la densidad de su textura, calificada como excesivamente espesa para la estructura del plato tradicional. Luisa Vergara: Ejecutó un ceviche tradicional que, a juicio del cuerpo técnico, careció del perfil de sabor esperado y presentó una complejidad demasiado baja para la altura del certamen.

Al momento de la deliberación final, los chefs determinaron que la propuesta de Luisa Vergara no alcanzaba el estándar de exigencia requerido para esta etapa. Según señalaron los jurados en su retroalimentación, la preparación presentada consistió en una receta de ejecución sumamente rápida que contrastaba con las exigencias de un reto de eliminación decisivo.

El anuncio de su salida generó un momento de notable carga emotiva entre el equipo de producción, la conductora Claudia Bahamón y sus compañeros de estación.

Durante los comentarios de despedida, el chef Jorge Rausch expresó de forma emotiva el pesar del equipo ante su partida: “Tengo tusa”, mientras que Nicolás de Zubiría le manifestó: “Me vas a hacer mucha falta”.

Por su parte, la chef Belén reconoció la entrega de Vergara durante el programa, expresando su admiración por el proceso realizado. Al despedirse, Claudia Bahamón y Luisa compartieron palabras de afecto, cerrando su ciclo con el compromiso personal de realizar un viaje juntas al mar.

Con la salida de Luisa Vergara, el grupo de concursantes se reduce, incrementando la presión en cada jornada de cocina donde cualquier error técnico en la sazón o en el tiempo de ejecución puede significar el fin del camino en MasterChef Celebrity.