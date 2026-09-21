El reality MasterChef Celebrity Colombia vivió una nueva jornada de tensión en sus cocinas con la definición de un nuevo eliminado.

El comediante Tavo Bernate se convirtió en el participante que debió abandonar la competencia después de no lograr convencer al jurado con la preparación solicitada en el reto de la noche.

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La jornada estuvo marcada por la estrategia y la presión, dado que los ingredientes con los que cocinaron los concursantes amenazados fueron seleccionados directamente por sus compañeros ubicados en el balcón.

La prueba de eliminación reunió a un grupo de participantes que vestían el delantal negro: Marcela Carvajal, Julieta Piñeres, Luciano D’Alessandro, Robert Farah, Tavo Bernate, Mariana Mozo y Jimmy Vásquez.

Cada uno de ellos asumió la responsabilidad de defender su permanencia en la competencia frente al cuerpo de jurados integrado por los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso.

La particularidad de la noche radicó en la mecánica de asignación de insumos. A diferencia de otras ocasiones, en las cuales los aspirantes eligen libremente en la despensa, en esta oportunidad la cesta de ingredientes para cada cocinero fue configurada por los compañeros que ya tenían la salvación y observaban desde el balcón.

Esta condición añadió un componente táctico al desafío, obligando a los concursantes en riesgo a adaptarse a combinaciones complejas o ajenas a sus fortalezas culinarias habituales.

Tras la deliberación correspondiente, el veredicto determinó que la preparación presentaba fallas determinantes en comparación con los platos presentados por sus compañeros de delantal negro.

Al anunciarse la decisión oficial, Tavo Bernate concluyó su ciclo dentro de la competencia. El actor se despidió del foro de grabación agradeciendo la experiencia acumulada durante las semanas de desarrollo del formato y destacando el aprendizaje obtenido junto a los chefs y sus compañeros de producción.

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MasterChef Celebrity se mantiene como uno de los formatos de entretenimiento con mayor sintonía en la televisión nacional.

Con la salida de Tavo Bernate, el grupo de aspirantes se reduce, incrementando la exigencia técnica en los siguientes desafíos de caja misteriosa, prueba de campo y salvación.