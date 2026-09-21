“No más tibiezas”: el contundente reclamo de famoso humorista de ‘Sábados Felices’ por la inseguridad

El comediante e imitador colombiano César Corredor, reconocido por su interpretación del personaje Barbarita en el programa Sábados Felices, genera conversación en redes sociales tras publicar un mensaje en sus redes.

Ana Karina Soto y Pedro Palacio revelaron por qué fallaron sus dos intentos de matrimonio: “Pero se enfrió”

Corredor no se guardó nada y pidió a gritos una reestructuración urgente para frenar a las personas que andan armadas por la calle.

El pronunciamiento reabre la discusión sobre las medidas de control al porte de armas blancas por parte de ciudadanos civiles en las principales ciudades del país.

A través de sus redes, el artista expresó su preocupación por los índices de inseguridad en el territorio nacional. En su declaración, sostuvo que las sanciones actuales y el decomiso de elementos cortopunzantes resultan insuficientes para desincentivar el delito en la vía pública.

“URGE REFORMAR LAS LEYES. A toda persona que sea sorprendida portando CUCHILLOS, NAVAJAS, ARMAS EN GENERAL (NO LAS DE FUEGO OBVIO CON PERMISO) en requisas y puestos de control deberá ser JUDICIALIZADA”, manifestó el humorista en sus redes sociales, enfatizando la necesidad de aplicar penas privativas de la libertad en lugar de comparendos pedagógicos o multas.

El artista concluyó su mensaje pidiendo mayor severidad a las autoridades judiciales y policiales al señalar: “NO MÁS TIBIEZAS CON ESTOS DESADAPTADOS”.

URGE REFORMAR LAS LEYES, a toda persona que se sorprendida portando CUCHILLOS, NAVAJAS, ARMAS EN GENERAL ( NO LAS DE FUEGO OBVIO CON PERMISO) en requizas y puestos de control debera ser JIDICIALIZADO, NO MAS TINIESAS CON ESTOS DESADAPTADOS. — Cesar Corredor Barbarita (@cecorrehumor) September 19, 2026

La declaración se suma a las posturas de diversas figuras del espectáculo e influencia pública que han manifestado reparos frente a la efectividad de las medidas cautelares de convivencia en los últimos meses.

La publicación de Corredor desencadenó un amplio intercambio de opiniones en redes, mientras una gran mayoría de usuarios aplaudió sus palabras y respaldó la necesidad de castigar severamente a quienes transiten con objetos punzocortantes por la ciudad, otros abrieron el debate sobre los vacíos legales, la falta de pie de fuerza y el encarcelamiento que implicaría judicializar a cualquier persona por llevar este tipo de elementos.

César Corredor cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en la televisión y el espectáculo en Colombia. Su interpretación de Barbarita en Sábados Felices lo consolidó como uno de los imitadores y comediantes más reconocidos del país.

Diego Guauque estalla por la indiferencia tras el crimen de Ana Lucía y pide abrir debate sobre la cadena perpetua

Más allá del ámbito del entretenimiento, Corredor ha utilizado intermitentemente sus plataformas para opinar sobre la coyuntura política y social de Colombia.

Su reciente pronunciamiento refleja el ambiente de discusión en torno a la efectividad del sistema penal y los procedimientos de registro de la Policía Nacional frente a los delitos cotidianos que afectan la percepción de seguridad ciudadana.