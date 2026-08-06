Hernán Orjuela publicó doloroso mensaje tras la muerte de Alfonso Lizarazo, creador de ‘Sábados Felices’

La televisión colombiana atraviesa un momento de luto tras confirmarse la muerte de Alfonso Lizarazo, reconocido presentador, productor y creador de Sábados Felices, quien falleció a los 85 años.

La última vez que Alfonso Lizarazo apareció en televisión: el sentido homenaje en ‘Sábados Felices’

La noticia generó una ola de reacciones entre colegas y figuras del entretenimiento que compartieron con él a lo largo de su extensa trayectoria. Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Hernán Orjuela, quien recordó con emoción el legado del comunicador y la huella que dejó en su vida profesional.

Aunque desde hace varios años reside en Estados Unidos junto a su familia, Hernán Orjuela continúa pendiente de la actualidad colombiana y suele pronunciarse sobre los hechos que marcan al país.

En esta ocasión dejó de lado cualquier otro tema para dedicar unas sentidas palabras a quien considera uno de los grandes referentes de la televisión nacional.

Hernán Orjuela fue presentador de 'Sábados Felices' durante varios años. Foto: Instagram @hernanorjuelab

A través de un video publicado en sus redes sociales, el expresentador de Sábados Felices confesó que recibió con profundo pesar la noticia del fallecimiento de Lizarazo.

“Me acabo de enterar de una triste noticia y es el fallecimiento del maestro Alfonso Lizarazo”, expresó al iniciar su mensaje, dejando en evidencia el impacto que le produjo conocer la partida del histórico comunicador.

Durante su intervención, Orjuela hizo un recorrido por los recuerdos que conserva del creador de Sábados Felices, incluso antes de compartir con él en la pantalla. Contó que lo admiraba desde su juventud, cuando aún era estudiante y seguía de cerca su trabajo en la radio.

Estos eran los problemas de salud de Alfonso Lizarazo, creador del programa ‘Sábados Felices’, antes de su fallecimiento

“Lo recuerdo siempre con mucho cariño desde sus inicios. Cuando yo estaba en el colegio, era un fiel oyente de Radio 15, de la cual era director, y fue uno de los gestores y promotores de la música moderna en Colombia”, recordó.

Más adelante, explicó que esa admiración creció cuando vio a Lizarazo dar el salto a la televisión con proyectos que marcaron una época. Según relató, producciones como Operación Jajá y posteriormente Sábados Felices consolidaron al comunicador como uno de los grandes visionarios del entretenimiento colombiano.

El presentador también recordó el momento en que sus caminos se cruzaron profesionalmente. Para él, haber ocupado la conducción de Sábados Felices representó uno de los mayores retos de su carrera, especialmente porque llegó a reemplazar al hombre que había construido el programa desde sus cimientos.

“Tuve el honor de reemplazarlo en un momento importante de mi carrera profesional cuando fui presentador de Sábados Felices. Yo nunca fui director, fui presentador. Y siempre lo admiré por su creatividad, por su talento, por su exigencia en el mejor sentido de la palabra profesional, por su disciplina y, sobre todo, por ser un gran visionario de la televisión y el entretenimiento en Colombia”, afirmó.

Agregó: “Tengo que decir que mi corazón está un poco marchito porque cuando se van personas de esta naturaleza, aunque nos dejan gratos recuerdos, siempre queda esa nostalgia de no haber podido compartir un poco más con alguien tan importante”.