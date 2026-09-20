Después de varios meses de expectativa y de compartir parte de su embarazo con sus seguidores, Lina Tejeiro confirmó que ya es mamá.

La actriz presentó oficialmente a su hijo Gael con una fotografía desde el hospital y un breve mensaje que resume la emoción por esta nueva etapa.

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La actriz colombiana confirmó este domingo 20 de septiembre el nacimiento de su primer hijo a través de una publicación en Instagram.

En la imagen aparece sosteniendo al bebé en brazos, mientras permanece en una camilla del hospital.

Junto a la fotografía, Tejeiro escribió: “Bienvenido amor de mi vida. 🩵 GAEL 🩵” y agregó la fecha 16.09.2026, con la que confirmó que el pequeño nació cuatro días antes de hacer público el anuncio.

La publicación se convirtió en el anuncio oficial de una noticia que sus seguidores esperaban desde hacía varios días.

Antes de que la actriz hablara públicamente, habían circulado versiones sobre su ingreso a una clínica y el posible inicio del trabajo de parto.

La llegada de Gael también provocó una ola de felicitaciones en redes sociales.

Entre los mensajes que aparecen en la publicación de Lina Tejeiro están los de figuras como Pautips, Dani Duke, Vanessa Mendoza, Ana del Castillo, El Mindo y Karen Sevillano, quienes expresaron su alegría por el nacimiento del bebé.

Su familia también reaccionó al anuncio: la mamá de la actriz compartió un emotivo mensaje sobre el amor que sintió al conocer a su nieto, mientras que su hermano Andrés celebró su llegada y le dio la bienvenida a la familia.

Un embarazo que compartió con sus seguidores

Lina Tejeiro había anunciado en abril de 2026 que estaba esperando a su primer hijo.

Durante los meses siguientes mostró diferentes momentos de su embarazo y posteriormente reveló que se trataba de un niño al que llamaría Gael.

La actriz también habló públicamente sobre los cambios que implicaría la maternidad.

En una dinámica con sus seguidores explicó que asumiría esta etapa como madre soltera y que contaba con el respaldo de su familia.

Lina Tejeiro compartió con sus seguidores distintos momentos de su embarazo, desde las primeras imágenes de su pancita hasta fotografías y experiencias de esta nueva etapa de su vida. Foto: Instagram @linatejeiro

Su embarazo también coincidió con su participación en MasterChef Celebrity, producción de RCN en la que estuvo durante parte de las grabaciones antes de retirarse de la competencia.

Ahora, con la llegada de Gael, Tejeiro inicia una nueva etapa personal que decidió presentar ante sus seguidores con una de las primeras imágenes junto a su bebé y un mensaje corto, pero significativo: darle la bienvenida al que ella misma llamó “el amor de mi vida”.