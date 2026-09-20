A Colombia superar a sus rivales en el Mundial Femenino Sub-20 no ha sido sencillo. El único juego que resolvió de manera sencilla fue el debut frente a Costa Rica y, posterior a ese juego, todo ha sido sufrido para las dirigidas por Carlos Paniagua.

Este domingo en medio de los cuartos de final vs. Nigeria el equipo Tricolor fue salvado por Luis Agudelo a lo largo del primer tiempo. Para la parte complementaria Mariana Silva tuvo una oportunidad manifiesta de gol, la cual acabó perdiendo de forma insólita.

A la delantera que hace parte de Independiente Santa Fe la asistieron recién empezando el segundo tiempo y quedó mano a mano con la portera Uzoma. La colombiana tenía la chance de rematar de primera, amagarla o evadirla; no terminó decidir ninguna y permitió que la rival controlara el ataque.

Sorpresa absoluta de la manera en que se dio la resolución de la acción, que se esperaba no terminara por salirle costosa a Colombia en el enfrentamiento por un paso a las semifinales de la Copa Mundo que se realiza en Polonia.

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Agudelo neutralizó a Nigeria

En uno de los días más importantes para Colombia durante el torneo por la instancia que se estaba jugando, la portera Luisa Agudelo demostró que recuperó el nivel en el arco que se le conoce.

Después de haber tenido un garrafal error el día del estreno contra Costa Rica, en el compromiso de cuartos frente a la nigerianas logró destacarse con dos manotazos providenciales para salvar a Colombia de irse en desventaja en el marcador.

Sobre todo la segunda mano que sacó Agudelo en el remate del primer tiempo fue la más espectacular. Ante la tenue marca del medio campo colombiano, una rival de Nigeria tuvo tiempo y espacio para lanzar sin oposición.

Dicho tiro de más de treinta metros se fue complicando mientras se iba aproximando a la portería colombiana, hasta que cayó en el instante justo donde requirió de la intervención salvadora de Agudelo.

Se definen las ‘semis’

Por cuarta vez en su historia, la Selección Colombia Femenina Sub-20 se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo. El combinado nacional ya había alcanzado esta instancia en las ediciones de 2016, 2022 y 2024.

No obstante, su mejor actuación en el certamen se produjo en 2010, cuando avanzó hasta las semifinales y terminó en el cuarto lugar.

La Selección Colombia enfrentó a Nigeria por un cupo a semifinales del Mundial Femenino Sub-20 Foto: Getty Images

Por su parte, Nigeria ha disputado seis veces los cuartos de final y en dos ocasiones llegó hasta la final del Mundial Femenino Sub-20.

El conjunto africano estuvo cerca de conquistar el título en 2010 y 2014. En ambas finales terminó como subcampeón: perdió 2-0 frente a Alemania en 2010 y cayó 1-0 ante Canadá en tiempo extra en 2014.

Sobre las otras llaves del certamen orbital hay que decir que ya se decidió una semifinal y quedaron instaladas las naciones de Italia (vención a Corea del Sur) y España (eliminó a Brasil).

Por definirse quedaron estas dos llaves de cara a las semifinales: