Medida oficial sobre Luis Díaz por su mal momento en Bayern Múnich: hubo acuerdo con Colombia

Luis Díaz es la principal ausencia en la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos contra México, Paraguay y Perú. Sin embargo, de fondo, hay una razón fundamental.

Hubo una razón detrás de la no convocatoria a Luis Díaz: Néstor Lorenzo reveló la llamada que tuvieron

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El propio entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, dio la razón principal por la que Luis Díaz no fue convocado: no lo ve en óptimas condiciones.

“En algunos casos, como el de Luis Díaz, por ejemplo, hablé con él y le dije: ‘Te veo cansado, Lucho. No tienes el sprint que es tuyo, ¿qué te pasa?’, y bueno, consensuamos que descanse esta fecha porque tiene más de 60 partidos”, contó Lorenzo.

Acuerdo entre Bayern Múnich y la Selección Colombia por Luis Díaz

Complementando lo que dijo Néstor Lorenzo, siendo su voz la oficial en este caso, la prensa alemana también toca el tema. Mencionan un acuerdo entre Bayern Múnich y la Selección Colombia por Luis Díaz.

Dicho acuerdo tendría como objetivo principal que Luis Díaz se recupere físicamente para después volver a ser llamado en Selección Colombia. Esto tomando en cuenta las palabras de Lorenzo sobre el estado del guajiro.

🇨🇴 Luis Díaz has not been called up by coach Néstor Lorenzo for Colombia's upcoming friendly matches against Mexico, Paraguay, and Peru. There's an agreement between Bayern and the Colombian FA for Luis Díaz to take advantage of the international break to rest and work on his… pic.twitter.com/IIOOXqmTUm — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 18, 2026

Entonces, la medida oficial arrancó a partir del viernes, 18 de septiembre de 2026. Serán 22 días sin partidos oficiales para Luis Díaz, donde no solo podrá recuperarse y mantenerse en forma, sino también descansar de la seguidilla que carga desde la temporada anterior.

Luis Díaz tuvo su último partido ante Unión Berlín

Y fue justamente el viernes, 18 de septiembre, el último partido de Luis Díaz antes de arrancar esos días inactivo por la fecha Fifa que no jugará con Colombia.

Disputó 63′, salió sustituido por Ismael Saibari, pero no logró ser determinante con Bayern. De hecho, ni gol ni asistencia pudo dar, alargando así esa seguidilla de juegos donde su nivel no ha sido el esperado.

Aunque la prensa alemana y los hinchas del Bayern Múnich tengan a Luis Díaz en el ojo del huracán, el colombiano cuenta con el respaldo del técnico, Vincent Kompany, y del director deportivo, Max Eberl.

Parece más una mala racha que una sentencia a que la temporada de Luis Díaz va a acabar siendo un desastre. La exigencia de un club como Bayern Múnich obliga a estar bien desde el principio, pero se trata de un año que apenas comienza.

Luis Díaz contra el Unión Berlín Foto: FC Bayern via Getty Images

A Díaz lo sostiene también lo hecho en la temporada anterior, donde destacó como uno de los mejores fichajes del año. Kompany y Lorenzo aún lo tienen en sus planes.