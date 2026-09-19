Alejandra Azcárate habló de situación que vivió y destapó decisión que tomó: “No pudieron conmigo”

A lo largo de su trayectoria en el entretenimiento colombiano, Alejandra Azcárate ha conseguido consolidarse como una de las figuras más reconocidas de la comedia y la televisión. Su estilo directo, el carácter que imprime en sus intervenciones y su particular sentido del humor también la han convertido en una personalidad que genera todo tipo de reacciones entre el público.

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La artista ha protagonizado diferentes controversias debido a algunas de sus declaraciones y opiniones, especialmente cuando sus comentarios han provocado desacuerdo entre los usuarios de redes sociales. Sus palabras, en más de una ocasión, han abierto debates entre quienes respaldan su manera de expresarse y aquellos que cuestionan sus posiciones.

Sin embargo, Azcárate también ha utilizado sus plataformas digitales para mostrar una faceta más personal. En estos espacios suele compartir experiencias, anécdotas y reflexiones relacionadas con distintos momentos de su vida, mientras mantiene esa forma particular de comunicarse que la ha acompañado durante años.

Ante los mensajes de sus seguidores y las críticas que recibe en internet, la comediante no suele pasar por alto los comentarios que llaman su atención. En algunas ocasiones responde de manera directa y utiliza el humor o la ironía como recurso para reaccionar ante quienes cuestionan sus palabras.

Recientemente, Alejandra Azcárate llamó la atención con un post que realizó en su cuenta de X, donde habló de una situación que estaba viviendo. La famosa confirmó que su gira por Europa había sido un éxito, casi agotando fechas y sitios específicos.

Ante esta acogida de su trabajo, la actriz confirmó que había tomado la decisión de expandir su gira, llegando a Australia en el mes de noviembre.

“Casi agotada la gira por Europa en Oct. Zaragoza. Luxemburgo, Málaga, Toulouse, Bordeaux. Barcelona, Palma de Mallorca y Londres. No siendo suficiente, les confirmo la de Australia en Nov. Brisbane, Melbourne, Perth y Sydney”, escribió.

Con su particular toque, la celebridad agregó: “¡Graciasss! No pudieron conmigo y estoy arrasando".