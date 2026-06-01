Alejandra Azcárate reaccionó a las votaciones presidenciales y enmarcó su apoyo en segunda vuelta: “Agua tibia, jamás”

Colombia vivió una intensa jornada democrática el pasado 31 de mayo, fecha en la que los ciudadanos acudieron masivamente a las urnas para definir quiénes continuarían en la disputa por la Presidencia de la República. Los resultados permitieron establecer el escenario que marcará la segunda vuelta electoral y el futuro político inmediato del país.

¿Quién es Ana Lucía Pineda, la esposa de Abelardo de la Espriella, candidato por la presidencia en Colombia?

Tras el cierre de las votaciones y el avance del escrutinio, Abelardo de la Espriella se ubicó en el primer lugar con 10.361.473 votos, cifra que representó el 43 % de los sufragios. Por su parte, Iván Cepeda obtuvo 9.688.348 apoyos, equivalentes al 40 % de la votación total. Con estos números, ambos aspirantes aseguraron un lugar en la fase definitiva de la contienda presidencial.

El anuncio de los resultados provocó una amplia ola de comentarios y reacciones en distintos espacios públicos y digitales. Personalidades de diversos ámbitos comenzaron a pronunciarse sobre el desenlace de la jornada, compartiendo sus impresiones acerca de lo ocurrido en las urnas.

Las redes sociales se convirtieron rápidamente en el principal escenario para estas manifestaciones. Periodistas, artistas, empresarios, influenciadores y líderes de opinión publicaron mensajes en los que analizaron el panorama electoral, expresaron respaldo a determinados sectores y reflexionaron sobre los desafíos que enfrentará el país en las próximas semanas.

Las opiniones fueron variadas y evidenciaron el alto nivel de interés que despierta el proceso democrático colombiano entre diferentes sectores de la sociedad.

Una de las que se pronunció al respecto fue Alejandra Azcárate, quien compartió en su cuenta de Instagram un mensaje alusivo a lo que pasó con la jornada electoral. La famosa mencionó por quién votó, señalando que seguiría igual para la segunda vuelta.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la actriz puntualizó que votó por Abelardo de la Espriella, manteniéndose firme a futuro. Allí lanzó uno de sus mensajes cargado de su particular estilo, afirmando que no era “tibia”.

“Vamossss”, escribió, subiendo una imagen de un tigre cocinando.

“Conmigo el agua tibia, jamás. Siempre firme”, agregó, con una imagen alusiva a su posición política.

Alejandra Azcárate reaccionó a votaciones. Foto: Instagram @laazcarateoficial