¿Quién es Ana Lucía Pineda, la esposa de Abelardo de la Espriella, candidato por la presidencia en Colombia?

Ana Lucía Pineda, esposa del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, tuvo un rol clave en su campaña para llegar a la Casa de Nariño en las elecciones de este 2026.

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En los meses recientes estuvo compartiendo rutinas de ejercicio a través de sus redes sociales y fue la gestora del movimiento Tigresas de la patria que suma a mujeres de todo el país que respaldan al candidato.

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Pineda ha participado en eventos públicos y entrevistas junto a De la Espriella, espacios en los que han contado su historia de amor y la importancia que encuentran ellos en la mujer como una cuidadora del hogar.

La pareja del abogado De la Espriella es administradora de empresas. Según el perfil que ha presentado el movimiento Defensores de la Patria, participó en la creación de su firma De la Espriella Lawyers y ha dirigido empresas.

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La historia entre Pineda y De la Espriella comenzó cuando él aún era un adolescente porque las familias de ambos habían sido cercanas. Entonces, se conocieron en Montería cuando ella tenía 5 años y él 15.

Solo volvieron a encontrarse años después cuando ella tenía 18 años y él acababa de cumplir sus 29. Para entonces, sus familias gestaron ese encuentro, se hicieron novios un mes después de esa cita y en cuestión de mes y medio él le pidió matrimonio.

Abelardo De La Espriella y su esposa Ana Lucía Pineda Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Juntos tienen cuatro hijos (Lucia, Salvador, Filippo y Francesca). Ellos en ocasiones han acompañado a su padre en imágenes que él ha publicado en sus redes sociales destacando el papel que ha tenido su familia para su trayectoria política.

Ana Lucía fue la primera persona a la que Abelardo le comentó su interés en lanzarse a la Presidencia. Ella le respondió que le parecía una idea loca, pero que lo respaldaba. Entonces, regresaron desde Italia a Colombia para empezar la campaña