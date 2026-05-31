“Esta es la elección más importante de la historia de nuestro país, nos jugamos la democracia”: Abelardo de la Espriella

A partir de las 8 a. m. de este domingo 31 de mayo, los colombianos han acudido a las urnas a depositar su voto para elegir al próximo presidente del país. El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió a esa jornada y les pidió a sus seguidores ir desde temprano a depositar el voto.

Abelardo de la Espriella: biografía, historia y trayectoria del candidato

“Queridos compatriotas, esta es la elección más importante de la historia de nuestro país, nos jugamos la democracia, la libertad, la institucionalidad”, dijo el candidato de Defensores de la Patria.

De la Espriella invitó a sus seguidores a votar temprano, desde las 8 a. m., pues considera que los puestos de votación y el sistema electoral podrían colapsar porque cree que va a “salir mucha gente”.

“Eso es lo que me indica lo que está pasando en el exterior, donde se está doblando la votación porque los defensores de la patria están preocupados, están angustiados y saben que esta elección es decisiva”, afirmó.

De la Espriella pidió que lo respalden en las urnas para derrotar “a los de siempre para siempre”. “Tigre y raya en primera no se falla, firme por la patria”, aseguró el candidato.

Según las más recientes mediciones, el abogado sería uno de los favoritos para lograr el paso a la segunda vuelta presidencial. Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, y quien representa la continuidad del gobierno de Gustavo Petro, tiene el 38,7 %, según la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA, mientras que Abelardo de la Espriella cuenta con el 37,3 %, es decir, un empate técnico, pues el margen de error de esa medición es del 1 %.

Abelardo de la Espriella conversó con WestCol en las últimas horas. Foto: @WestCOL

Esa encuesta fue realizada entre el 18 y el 21 de mayo entre 4.531 personas en todas las regiones del país.

De otro lado, una medición que ha sido referente es la de Polymarket, una plataforma internacional de predicciones, que refleja que el Tigre tendría el 66 % de probabilidades de ganar las elecciones sobre los demás candidatos.

En las últimas horas, De la Espriella conversó con el streamer WestCol, quien tiene millones de seguidores y con quien habló de distintos temas; por ejemplo, le mostró el momento en el que se “convirtió” al cristianismo.

De la Espriella le mostró al creador de contenido un video de hace cinco años en el que canta ‘Hallelujah’, con el que le habría demostrado que tuvo esa conversión en ese momento.