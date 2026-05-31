“Invito a todo el pueblo colombiano para que salga a ejercer su derecho al voto”: vicepresidenta Francia Márquez

En la mañana de este domingo 31 de mayo se dio inicio a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Minutos antes de que el registrador nacional del estado civil, Hernán Penagos, declarara la apertura oficial de las urnas en el territorio nacional, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, emitió un pronunciamiento institucional dirigido a los ciudadanos habilitados para sufragar.

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A través de sus canales oficiales de comunicación, la funcionaria instó a la población civil a concurrir a los puestos de votación y a mantener un entorno de convivencia durante el desarrollo del certamen democrático.

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“Invito a todo el pueblo colombiano para que salga a ejercer su derecho al voto, a cumplir la cita con la democracia. Salgan a votar con alegría, con amor, con compromiso y en paz”, manifestó la vicepresidenta en su mensaje de apertura.

Invito a todo el pueblo colombiano para que salga a ejercer su derecho al voto, a cumplir la cita con la democracia.



Salgan a votar con alegría, con amor, con compromiso y en paz. — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) May 31, 2026

Horarios y lineamientos para los votantes

Tras las declaraciones de los miembros del gabinete gubernamental, las autoridades electorales activaron el protocolo de recepción de sufragios en los departamentos y consulados en el exterior.

Las mesas de votación abrieron a las 8:00 a. m. y funcionarán de manera continua hasta las 4:00 p. m., hora en que se procederá al cierre de las urnas y al inicio del preconteo de papeletas.

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🔴📹⬇️ https://t.co/hgWD2x7SFp — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 31, 2026

De acuerdo con las directrices de la organización electoral, el documento legal requerido para ejercer el voto es la cédula de ciudadanía original, aceptándose tanto el formato físico amarillo con hologramas como la cédula digital. El pasaporte u otros documentos de identidad no están habilitados por las comisiones de escrutinio para este trámite.

Censo y puestos de votación en la capital

El despliegue logístico coordinado por la Registraduría Nacional del Estado Civil contempla una alta concentración de puntos de atención en los centros urbanos.

Tan solo en Bogotá, el censo de votantes registra una población apta de más de 6,1 millones de ciudadanos, quienes cuentan con 1.083 puestos de votación distribuidos en las veinte localidades de la capital del país.

Las autoridades locales mantienen un monitoreo continuo junto a la Fuerza Pública para garantizar el orden público en los perímetros de las urnas.