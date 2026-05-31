“Hoy es el día para defender la Patria”: José Manuel Restrepo, formula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella

Al inicio de la jornada electoral de este domingo 31 de mayo, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, difundió un mensaje a través de sus canales oficiales de comunicación.
El exministro de Comercio y Hacienda centró su discurso en la situación social del país y en las expectativas de su proyecto político.
“Colombia es una patria fuerte, pero hoy es una nación que necesita recuperar el camino, la confianza y el equilibrio. Los colombianos quieren vivir sin miedo, quieren trabajar, emprender y construir un mejor futuro para sus hijos”, manifestó Restrepo.
El aspirante vicepresidencial añadió que la propuesta de su campaña busca consolidar una economía próspera y un entorno seguro en el territorio nacional.
Hoy es el día para defender y salvar la patria.— José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) May 31, 2026
Este es el día para elegir una Colombia segura, próspera. Una con más futuro que pasado. Hoy elegimos la #PatriaMilagro que representamos junto a @ABDELAESPRIELLA.
Contamos con ustedes, patriotas. pic.twitter.com/iBABKFwXP4
El procedimiento técnico tras el cierre de las urnas
La apertura de las mesas de votación se fijó para las 8:00 a.m. en todo el país. Tras el cierre de las votaciones a las 4:00 p.m., los jurados de mesa iniciarán el proceso de conteo y custodia del material electoral mediante una serie de pasos regulados por la ley.
El protocolo posterior a la jornada comprende cuatro etapas de ejecución:
- Clausura de mesas: Se sellan las ranuras de las estructuras plásticas y se destruyen los tarjetones que no fueron utilizados por los ciudadanos.
- Preconteo de votos: Los jurados abren las urnas, realizan el conteo en voz alta separando los votos válidos, nulos y en blanco, y registran los datos frente a los testigos electorales.
- Transmisión de datos: Se consolidan las actas iniciales y se envía la información a la Registraduría para la publicación de los primeros boletines informativos.
- Escrutinio definitivo: Las comisiones escrutadoras y las autoridades judiciales realizan la revisión final de los documentos para certificar los resultados oficiales de la contienda.