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“Hoy es el día para defender la Patria”: José Manuel Restrepo, formula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella

Restrepo emitió un mensaje de apertura en la jornada electoral de este 31 de mayo.

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Redacción Confidenciales
31 de mayo de 2026 a las 7:27 a. m.
El candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo, la fórmula de Abelardo De La Espriella
El candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo, la fórmula de Abelardo De La Espriella Foto: Paula López

Al inicio de la jornada electoral de este domingo 31 de mayo, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, difundió un mensaje a través de sus canales oficiales de comunicación.

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El exministro de Comercio y Hacienda centró su discurso en la situación social del país y en las expectativas de su proyecto político.

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“Colombia es una patria fuerte, pero hoy es una nación que necesita recuperar el camino, la confianza y el equilibrio. Los colombianos quieren vivir sin miedo, quieren trabajar, emprender y construir un mejor futuro para sus hijos”, manifestó Restrepo.

El aspirante vicepresidencial añadió que la propuesta de su campaña busca consolidar una economía próspera y un entorno seguro en el territorio nacional.

El procedimiento técnico tras el cierre de las urnas

La apertura de las mesas de votación se fijó para las 8:00 a.m. en todo el país. Tras el cierre de las votaciones a las 4:00 p.m., los jurados de mesa iniciarán el proceso de conteo y custodia del material electoral mediante una serie de pasos regulados por la ley.

El protocolo posterior a la jornada comprende cuatro etapas de ejecución:

  • Clausura de mesas: Se sellan las ranuras de las estructuras plásticas y se destruyen los tarjetones que no fueron utilizados por los ciudadanos.
  • Preconteo de votos: Los jurados abren las urnas, realizan el conteo en voz alta separando los votos válidos, nulos y en blanco, y registran los datos frente a los testigos electorales.
  • Transmisión de datos: Se consolidan las actas iniciales y se envía la información a la Registraduría para la publicación de los primeros boletines informativos.
  • Escrutinio definitivo: Las comisiones escrutadoras y las autoridades judiciales realizan la revisión final de los documentos para certificar los resultados oficiales de la contienda.