“Hoy es el día para defender la Patria”: José Manuel Restrepo, formula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella

Al inicio de la jornada electoral de este domingo 31 de mayo, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, difundió un mensaje a través de sus canales oficiales de comunicación.

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El exministro de Comercio y Hacienda centró su discurso en la situación social del país y en las expectativas de su proyecto político.

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“Colombia es una patria fuerte, pero hoy es una nación que necesita recuperar el camino, la confianza y el equilibrio. Los colombianos quieren vivir sin miedo, quieren trabajar, emprender y construir un mejor futuro para sus hijos”, manifestó Restrepo.

El aspirante vicepresidencial añadió que la propuesta de su campaña busca consolidar una economía próspera y un entorno seguro en el territorio nacional.

Hoy es el día para defender y salvar la patria.



Este es el día para elegir una Colombia segura, próspera. Una con más futuro que pasado. Hoy elegimos la #PatriaMilagro que representamos junto a @ABDELAESPRIELLA.



Contamos con ustedes, patriotas. pic.twitter.com/iBABKFwXP4 — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) May 31, 2026

El procedimiento técnico tras el cierre de las urnas

La apertura de las mesas de votación se fijó para las 8:00 a.m. en todo el país. Tras el cierre de las votaciones a las 4:00 p.m., los jurados de mesa iniciarán el proceso de conteo y custodia del material electoral mediante una serie de pasos regulados por la ley.

El protocolo posterior a la jornada comprende cuatro etapas de ejecución: