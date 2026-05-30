María Elvira Salazar reitera su respaldo a Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de este domingo

La congresista estadounidense María Elvira Salazar publicó un nuevo mensaje en sus redes sociales, en el cual se refiere a las elecciones presidenciales que se desarrollarán este domingo, 31 de mayo, en Colombia.

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Salazar se refirió a los cuatro años que ha estado al frente del país el presidente Gustavo Petro y les envió un mensaje claro a los colombianos para que tomen la mejor decisión en las elecciones de este domingo.

“Colombianos, han sido cuatro largos años. Durante el mandato de Petro, los crímenes y los secuestros se dispararon, la violencia política aumentó, los cultivos de coca crecieron y, por el capricho de Petro de defender a criminales y narcoterroristas, casi sometió al pueblo colombiano a una guerra económica contra Estados Unidos”, señaló la congresista.

También manifestó que los colombianos “mañana tienen la oportunidad de pasar factura y terminar, de una vez por todas, la era del guerrillero Petro. Iván Cepeda es Petro #2 y aún más extremista que él”, al destacar esto como una “buena noticia”.

“Vote por la libertad, vote por una economía más fuerte y, sobre todo, vote por la seguridad y por una alianza con Estados Unidos. Abelardo de la Espriella tiene toda mi confianza y apoyo”, sentenció.