Mauricio Gómez Amín le responde al presidente Gustavo Petro tras relacionarlo con concesiones: “Entiendo su desesperación”

Mauricio Gómez Amín, quien renunció a su curul en el Congreso de la República para concentrarse como jefe de debate de la campaña presidencial del candidato Abelardo de la Espriella, le envió este sábado un mensaje al presidente Gustavo Petro, tras su visita a Barranquilla.

“No se equivoque. Colombia tiene claro que el pasado son ustedes, son las Farc”: Mauricio Gómez Amín a María José Pizarro

“Entiendo su desesperación, señor Gustavo Petro. Debe ser muy frustrante haber tenido el poder durante 4 años y haber fracasado en casi todo”, le escribió en las últimas el excongresista al mandatario colombiano, al recordarle que “fue exitoso empoderando a los narcocriminales”.

Gómez Amín se refirió a las palabras de Gustavo Petro, que lo relacionó con “la clase corrupta del Atlántico y el área metropolitana de Barranquilla”, así como con la concesión del aeropuerto Ernesto Cortissoz.

“Jamás he tenido relación alguna con concesiones. Y le recuerdo que quien sí premió y encubrió a una clase política corrupta fue usted. Habla de medio billón de pesos invertidos en nuestra región, pero nadie ve esas obras”, señaló el hoy jefe de debate de la campaña de Abelardo de la Espriella.

El excongresista le recordó el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD) y los demás problemas que tiene el país en materia de salud y otros temas.

“Como ocurrió con los carrotanques, como ocurre con la crisis de la salud y como ocurre con tantas promesas incumplidas de un gobierno que solo ha sembrado caos e incertidumbre. Ahí está el verdadero origen de la derrota que se aproxima. Y también de su miedo”, sentenció Gómez Amín.