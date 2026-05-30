CONFIDENCIALES

Abelardo de la Espriella: “No voy a tender puentes con corruptos… voy a gobernar con la gente decente”

El candidato presidencial aseguró que parte de la solución del país para hallar justicia “consiste en desenmascarar a todos los corruptos”.

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Redacción Semana
30 de mayo de 2026 a las 11:11 a. m.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó un mensaje previo a las elecciones de este 31 de mayo.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó un mensaje previo a las elecciones de este 31 de mayo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella publicó un mensaje, a través de sus redes sociales, en el que recalca su intención de no trabajar con personas que tengan vínculos con la corrupción.

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No voy a atender puentes con corruptos y con gente que le ha hecho daño a Colombia. Quiero ser claro con eso. Todo lo contrario", manifestó el candidato del movimiento Defensores por la Patria en entrevista con El Heraldo.

“Parte de la solución del país en hallar justicia, porque un país que no tiene justicia no tiene futuro, consiste en desenmascarar a todos los corruptos y someterlos a la justicia”, anunció el aspirante a la Casa de Nariño.

Al ser interrogado sobre entonces con quién gobernaría, De la Espriella fue enfático que “voy a gobernar con la gente decente que quiera sacar adelante el país”.