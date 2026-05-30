Abelardo de la Espriella: “No voy a tender puentes con corruptos… voy a gobernar con la gente decente”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella publicó un mensaje, a través de sus redes sociales, en el que recalca su intención de no trabajar con personas que tengan vínculos con la corrupción.
“No voy a atender puentes con corruptos y con gente que le ha hecho daño a Colombia. Quiero ser claro con eso. Todo lo contrario", manifestó el candidato del movimiento Defensores por la Patria en entrevista con El Heraldo.
“Parte de la solución del país en hallar justicia, porque un país que no tiene justicia no tiene futuro, consiste en desenmascarar a todos los corruptos y someterlos a la justicia”, anunció el aspirante a la Casa de Nariño.
Al ser interrogado sobre entonces con quién gobernaría, De la Espriella fue enfático que “voy a gobernar con la gente decente que quiera sacar adelante el país”.
No voy a tender puentes con corruptos, ni con los que le han hecho daño a Colombia.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 30, 2026
Voy a gobernar con la gente decente que quiere sacar adelante el país.
Firme por la Patria. 🫡
(A.D.L.E) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/a6TUoKaT2w