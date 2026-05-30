Las derrotas legislativas de Gustavo Petro; el Ministerio de la Igualdad tiene los días contados

Si nada extraordinario ocurre, el nuevo presidente(a) de Colombia no contará con el Ministerio de Igualdad y Equidad, que Gustavo Petro creó para otorgar tareas a su vicepresidenta, Francia Márquez. La razón obedece a que, por orden de la Corte Constitucional, el MinIgualdad debía pasar nuevamente por el Congreso, pero el tiempo sepultará esta cartera.

Mientras el Gobierno Petro busca revivir el Ministerio de la Igualdad, destapan el billonario presupuesto de esa cartera que solo ha ejecutado el 8,7 %

El Congreso clausura su periodo el 20 de junio, faltan ocho sesiones y los parlamentarios permanecen en las regiones haciendo campaña. Tal y como están las cosas, ese proyecto no pasará de las comisiones conjuntas del Senado y la Cámara. Por su parte, la jurisdicción agraria, propuesta por Petro en campaña, tampoco será aprobada por falta de tiempo.