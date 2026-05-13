Ampliación del Ministerio de la Igualdad: denuncian recursos por 2,8 billones de pesos, de los cuales solo se han ejecutado el 8,7 %

El presidente Gustavo Petro creó, al comienzo de su mandato, el Ministerio de la Igualdad con la promesa de ayudar a distintos sectores. Sin embargo, lo que se ha visto luego de cuatro años es que esa cartera ha sido blanco de varios escándalos y problemas de ejecución.

Sigue enredado el proyecto para extender el Ministerio de la Igualdad más allá del Gobierno Petro

El representante a la Cámara Julio César Triana, de Cambio Radical, le puso la lupa al tema en medio de la discusión que se adelanta en el Congreso y que se espera que continúe este miércoles, 13 de mayo, para saber si esa cartera sigue viva después del Gobierno de Petro, tras el ultimátum que le puso la Corte Constitucional al declarar la creación del ministerio como inexequible.

Según cifras recogidas por el congresista y conocidas por SEMANA, hasta la fecha el Ministerio de la Igualdad ha recibido recursos por 2,8 billones de pesos en cuatro años de funcionamiento, de los cuales solo se han ejecutado el 8,7 %.

El Congreso de la República debate el proyecto de ampliación del Ministerio de la Igualdad. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Para la vigencia del 2023, el presupuesto apropiado fue de 500.000 millones de pesos, de los cuales se ejecutó el 0,4 %, es decir, 2.128 millones de pesos. En 2024, el presupuesto fue de 1,5 billones de pesos de los que se ejecutaron 76.333 millones de pesos, el 4,9 %.

En 2025 el presupuesto fue de 455.775 millones de los que se ejecutó el 23,5 % que se representa en 107.231 millones. Y en 2026 el presupuesto es de 323.443 millones de los cuales hasta ahora se ha ejecutado el 5,9 %, que representan 19.080 millones de pesos.

Las cifras fueron sacadas por el congresista del Portal de Transparencia Económica con corte a mayo de 2026.

“En 2024, el presupuesto se disparó un 210 %, llegando a más de 1,5 billones de pesos, pero solo ejecutaron un paupérrimo 4,9 %. Para 2026, la historia se repite: una ejecución de apenas el 5,9 %. ¿A dónde se está yendo el presupuesto?“, cuestionó Triana.

Diego Bonilla, editor político de SEMANA, y el representante Julio César Triana. Foto: Paula López

Otro de los problemas que tendría el Ministerio de la Igualdad es la burocracia que se han instalado. Desde su creación se designaron cinco viceministerios, con 20 direcciones y 744 puestos de trabajo nuevos.

Según Triana, solo la planta de personal permanente ha costado 185.651 millones de pesos desde 2023 hasta la fecha. “Pasamos de gastar 20.000 millones de pesos en 2023 a proyectar casi 67.000 millones en 2025. Es decir, el gasto en nómina fija se triplicó en dos años”, dijo.

Los ruidos de Juan Carlos Florián y Juliana Guerrero han sido algunos de los escándalos de la cartera. Foto: Foto SEMANA y foto SEMANA

Para el caso del 2026, se han destinado pocos recursos para inversión, por lo que Triana criticó que esto debería ir para los programas sociales que se anunciaron desde esta cartera, pero se estarían gastando en pagar la nómina de los funcionarios.

“Pasaron de firmar 2 contratos en el primer año a 362 contratos en 2025. ¿Qué servicios prestan? ¿Qué consultan? Lo que vemos es un aumento del 36.000 % en el valor contratado entre el primer y segundo año. Esto ya no es gestión, es una agencia de empleos para amigos del Gobierno”, criticó Triana.

De otro lado, esa cartera no ha estado exenta de polémicas como la falta de ejecución y gestión que se le criticó a Francia Márquez, los cuestionamientos alrededor del nombramiento de Juan Carlos Florián, primero como viceministro y luego como ministro, y los ruidos del poder que tendría Juliana Guerrero dentro de la entidad.