Álvaro Uribe denuncia nombres de frentes de Farc y el ELN que exigen votar por Iván Cepeda en Cauca: “Piden que les entreguen actas electorales”

El expresidente Álvaro Uribe hizo una preocupante denuncia este miércoles, 13 de mayo, a través de sus redes sociales, cuando se refirió al drama del Cauca, el departamento de donde es oriunda la candidata presidencial Paloma Valencia.

“En el sur y en otras regiones del departamento, hoy, acabamos de tener el informe: el ELN y la columna Jaime Patiño de las Farc están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda”, destacó el exjefe de Estado.

Dijo que en el norte del Cauca, las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, de las Farc, “están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda”.

La candidata presidencial Paloma Valencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Y agregó: “Necesitamos que la Registraduría, la Procuraduría, la comunidad internacional miren cómo se defiende toda esta corrupción electoral impuesta por las narcoguerrillas y narcoterroristas en el Cauca”.

Afirmó que en muchas veredas como Vilachí, La Chapa, Tres Quebradas, en Santander de Quilichao, “estos grupos armados han llegado al extremo: piden que les entreguen las actas electorales, las llenan a su amaño y los ciudadanos ni siquiera tienen que ir a votar. ¡Por Dios! Esta es la manera como el petrismo, sus aliados e Iván Cepeda se roban las elecciones”.

Álvaro Uribe pidió a sus seguidores escuchar lo que llamó otra perla: “5000 familias quebradas en el Cauca por los bloqueos”.

La denuncia del líder del Centro Democrático se produjo una semana después de que el candidato presidencial Iván Cepeda informara, a través de un comunicado de prensa, que ha recibido datos que dan cuenta de presiones ejercidas por grupos armados de cara a las próximas elecciones, orientadas a incidir en el sentido del voto, a favor o en contra de los aspirantes a la Casa de Nariño.

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Foto: Tomada de @IvanCepedaCast

“Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector, incluidas aquellas que se hagan supuestamente a mi favor mediante amenazas, veladas o explícitas; ‘recomendaciones’ sobre la intención de voto de cara al próximo 31 de mayo; así como restricciones a la presencia y actividad proselitista de las campañas en determinadas zonas”, dijo Cepeda.

Y reiteró que ni el Pacto Histórico ni la coalición Alianza por la Vida aceptan esta clase de acciones. Por el contrario, insistió, estas conductas constituyen graves violaciones al ordenamiento jurídico, por lo que solicitó que los responsables sean investigados y sancionados con todo el rigor de la ley.

“No aceptaré, bajo ninguna circunstancia, interferencias o condicionamientos que afecten el ejercicio libre del voto. No habrá de mi parte tolerancia alguna frente a presiones al electorado ni a la búsqueda de beneficios indebidos a cambio de apoyos políticos. La única condición legítima en una democracia es la decisión libre, consciente y soberana del ciudadano. Exijo que este derecho sea plenamente respetado y garantizado en el actual proceso electoral”.

Centro Democrático y disidencias de las Farc. Foto: Centro Democrático/Semana.

Esta semana, el Centro Democrático puso en conocimiento cómo en Planadas, Tolima, las disidencias de las Farc de Iván Mordisco instalaron varias vallas donde impiden el ingreso a la zona de la candidata presidencial Paloma Valencia.

En una valla se lee: “En este territorio no se permite el ingreso de políticos corruptos ni guerreristas”, y se adjuntó la fotografía de las personas más representativas del partido del expresidente Uribe.