Centro Democrático, amenazado por las disidencias de las Farc: “No se permite el ingreso”

Las disidencias de las Farc que comanda alias Iván Mordisco prohibieron la circulación de los líderes visibles del Centro Democrático en el municipio de Planadas, Tolima. Las autoridades están en alerta máxima de cara a la primera vuelta presidencial.

El mensaje amenazante es promovido por el frente Gerónimo Galeano, adscrito al bloque central comandante Isaías Pardo, encargado de la expansión del grupo armado ilegal en este departamento y responsable de múltiples crímenes contra la población civil.

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En una valla, se escribió: “En este territorio no se permite el ingreso de políticos corruptos ni guerreristas”, y se adjuntó la fotografía de las personas más representativas del partido del expresidente Álvaro Uribe.

En el cartel se vio a Paloma Valencia, aspirante a la Casa de Nariño por el Centro Democrático; Miguel Uribe Londoño, que ya se distanció del partido; María Fernanda Cabal, que sigue en tensión con la colectividad; Álvaro Uribe; Gabriel Vallejo, director del partido; Andrés Guerra, actual congresista; y Paola Holguín.

Valla contra el Centro Democrático. Foto: Anónimo.

La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, rechazó la situación en un mensaje que difundió a través de sus redes sociales: “Ningún criminal, ni ningún grupo de bandidos puede tratar de imponer reglas ni fungir de autoridad para decir quién puede o no puede transitar o hacer ejercicios democráticos en el Tolima”.

Ella agregó que la democracia se respeta en su territorio: “No solo rechazo esta burda usurpación de autoridad, sino que he dado la instrucción para que ese panfleto amenazante sea retirado. En el Tolima la democracia se respeta y la libertad de elección también, cualquiera que sean las preferencias de los ciudadanos”.

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Este acontecimiento se suma a otras denuncias que advierten que la misma estructura ilegal ha frenado y prohibido expresiones políticas en algunas regiones del país. Los partidos han solicitado garantías para sus candidatos presidenciales y demás miembros de las colectividades.

Cuando se conocía la noticia de la valla avistada en Tolima, las autoridades confirmaron el asesinato de una concejal del Centro Democrático en el Valle del Cauca: “Destroza el alma saber que una mujer que decidió servirle a su comunidad terminó asesinada en manos de los violentos. Duele ver cómo en Colombia se silencian las voces de quienes hacen política desde la democracia y el servicio público”, dijo el partido.