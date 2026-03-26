Las autoridades le cierran el cerco a Iván Mordisco en el sur del país. En las últimas horas se lanzó una nueva ofensiva en contra del máximo cabecilla de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central.

Fuerzas militares lanzan operación contra Iván Mordisco.

Las acciones hacen parte de la operación Jaguar Verde, que tiene como propósito afectar el frente primero y el bloque Amazonas, que comandan Mordisco y alias Alonso 45. Fuentes de la fuerza pública indicaron que se habrían ubicado campamentos en los que suele estar el cabecilla de las disidencias de las Farc, quien se mueve entre Guaviare y Vichada.

Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, se convirtió en el hombre más buscado de Colombia tras su violento accionar al mando de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central.

Alias Iván Mordisco se ha salvado de varios bombardeos de la fuerza pública. Foto: SEBASTIAN MARMOLEJO

Para hablar de Mordisco hay que revivir el siniestro capítulo de la guerrilla de las Farc. Sobre Vera Fernández, los registros de la fuerza pública indican que ingresó a la organización ilegal en 1995 e hizo parte del extinto Frente 39.

Allí tenía como área de influencia el municipio de Mapiripán en el departamento del Meta, donde permaneció por cerca de cinco años.

Tras su accionar violento, estuvo en el Frente 1, donde fue comandante de la compañía de orden público “Gildardo Flores”, que tenía injerencia en los municipios de Calamar y Miraflores en el Guaviare, y en el municipio de Carurú en el Vaupés.

En sus inicios, su misión principal era la de sostener los corredores de movilidad para el transporte y movimiento de la pasta base de coca que se produce en la región, labor que le permitió ascender al segundo al mando del Frente 1, hasta llegar a ser comandante principal para el 2015.

Las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco se fortalecieron en el gobierno Petro. Foto: AFP

Mordisco fue el primer jefe guerrillero que se apartó del proceso de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc.

Mordisco se declaró en disidencia en medio de las negociaciones. Tras la firma del acuerdo de paz, Mordisco obtuvo protagonismo criminal al agrupar a un número importante de exFarc y, con el transcurrir de los años, reclutó a disidentes que poco a poco traicionaron el acuerdo.