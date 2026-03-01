Nación

“Estaban borrachos”: nueva versión sobre masacre de 26 hombres de Iván Mordisco en el Guaviare

Una alta fuente militar confirmó que la información nueva que ha surgido indica que los hombres de las disidencias de las Farc eran indisciplinados, lo que le facilitó a sus enemigos la acción en su contra.

Redacción Semana
1 de marzo de 2026, 2:03 p. m.
Nueva versión sobre masacre en Guaviare de hombres de alias Iván Mordisco.
Nueva versión sobre masacre en Guaviare de hombres de alias Iván Mordisco. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El crimen de 26 disidentes de las Farc en el Guaviare ha dado para que se armen diferentes conjeturas en torno al violento hecho de sangre que sacudió al departamento.

Mapiripán, Meta.
El departamento del Guaviare se ha visto afectado por la guerra entre disidencias de las Farc. Foto: Instituto de Turismo del Meta/API.

Sobre las versiones que se han manejado, se habló de enfrentamientos, envenenamiento, tiros de gracia, emboscada y ahora una nueva, que los sujetos antes de ser asesinados se encontraban borrachos.

Un alto mando militar que se encuentra en la región del Guaviare le indicó a SEMANA que las versiones que se están manejando ahora en la zona son que los sujetos fueron sorprendidos mientras pasaban el guayabo de una borrachera en la que se encontraban la noche anterior.

De acuerdo con el mando militar, los muertos, que eran hombres de las disidencias de las Farc, eran indisciplinados, consumidores de licor, y permanecían constantemente en actos desordenados, mientras que los presuntos asesinos, que eran integrantes de las disidencias de alias Calarcá, eran veteranos en la guerra territorial y metódicos.

Alias Calarcá Exsocio de Iván Mordisco
Alias Calarcá, exsocio de Iván Mordisco. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Estaban borrachos cuando los asesinaron”, le dijo al fuente militar a SEMANA. La nueva versión se conoce en medio del reciente trino del ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, quien reconoció un aumento del 45 % del homicidio rural en el Guaviare.

“En este año, en el Guaviare el homicidio rural ha aumentado un 45 % frente al mismo período del año anterior, situación que exige una respuesta firme, proporcional y ajustada a la ley para proteger a la población”, señaló Sánchez.

Así mismo indicó el titular de la cartera de defensa que “según información de la Dijín de nuestra @PoliciaColombia, el homicidio en el Guaviare se concentra en la zona rural, donde los Grupos Armados Organizados ilegales son la principal amenaza contra la vida”.

Iván Mordisco está en guerra contra Calarcá en el sur del país, aunque mantiene su poderío en el Cauca, el sur del Valle del Cauca y Nariño.
Iván Mordisco sigue siendo uno de los hombres más sanguinarios del país. Foto: SEBASTIAN MARMOLEJO

Es de anotar que el departamento del Guaviare se ha visto afectado, como lo señalan las cifras oficiales, por un recrudecimiento de la violencia a cuenta de la guerra a muerte entre Mordisco y Calarcá, por negocios de narcotráfico.

